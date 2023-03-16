Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອິນ​ເດຍ ມີ​ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ຕໍ່​ເລື່ອງ G20 ບໍ່​ສຸມ​ໃສ່​​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ໄພທຸ​ກ​ຍາກ​ອຶດ​ຫິວ

ໂລກພວມປະເຊີນໜ້າກັບວິກິດການໄພທຸກຍາກອຶດຫິວທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນໂລກ, ປັດຈຸບັນ, ເມື່ອມີເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ປະມານ 60 ລ້ານຄົນ ມີຄວາມສ່ຽງຖືກຂາດສານອາຫານໃນທ້າຍປີນີ້.
  ມີເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ປະມານ 60 ລ້ານຄົນ ມີຄວາມສ່ຽງຖືກຂາດສານອາຫານ ໃນທ້າຍປີນີ້ (ພາບ: AFP/TTXVN)  

ວັນທີ 15 ມີນາ, ຢູ່  New Delhi, ທ່ານ Amitabh Kant ຜູ້ປະສານງານແຖວໜ້າຂອງ ອິນເດຍ ຢູ່ບັນດາເຫດການຂອງກຸ່ມພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວໜ້າໂລກ (G20) ຖືວ່າ ການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂລກຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບຈົນຕາແຈໃນຈຸດເວລາທີ່ຕ້ອງມີການເຄື່ອນໄຫວດ່ວນຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບໄພທຸກຍາກອຶດຫິວ ເຊິ່ງພວມເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ. ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວ, ທ່ານ Amitabh Kant ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໂລກ ຕ້ອງກ້າວຂຶ້ນ ແລະ ເອີຣົບ ຕ້ອງຊອກຫາມາດຕະການເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຂອງຕົນ.

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ໂຄງການສະບຽງອາຫານໂລກ (WFP) ກ່າວເຕືອນວ່າ ໂລກພວມປະເຊີນໜ້າກັບວິກິດການໄພທຸກຍາກອຶດຫິວທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນໂລກ, ປັດຈຸບັນ, ມີເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ປະມານ 60 ລ້ານຄົນ ມີຄວາມສ່ຽງຖືກຂາດສານອາຫານໃນທ້າຍປີນີ້. ຕາມໂຄການ WFP ແລ້ວ, ນັບແຕ່ເມື່ອຕົ້ນໄລຍະເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19, ຈຳນວນຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຂາດການສະບຽງອາຫານ ຫຼື ປະເຊີນໜ້າກັບໄພທຸກຍາກອຶດຫິວ ໄດ້ເພີ່ມແຕ່ 135 ລ້ານຄົນ ຢູ່ 53 ປະເທດ ຂຶ້ນເປັນ 345 ລ້ານຄົນຢູ່ 82 ປະເທດ.       

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່າ​ນ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ແຂວງ​ຫ໋າຍ​ເຢືອງ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ເຖິງ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ສີ​ຂຽວ, ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ທ່າ​ນ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ແຂວງ​ຫ໋າຍ​ເຢືອງ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ເຖິງ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ສີ​ຂຽວ, ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ມີນາ, ຢູ່ແຂວງຫ໋າຍເຢືອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງ ຫ໋າຍເຢືອງ ເພື່ອຕີລາຄາໝາກຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ປີ 2022 ແລະ ການກຳນົດທິດພັດທະນາໄລຍະຕໍ່ໄປ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top