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ຂ່າວສານ

ອິນໂດເນເຊຍ ຍົກສູງວິໄສທັດ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ

ຫຼາຍປະເທດໃນນັ້ນມີ ອາເມລິກາ, ຍີ່ປຸ່ນ, ການາດາ, ອິນເດຍ, ສ ເກົາຫຼີ, ບັນດາປະເທດສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສຳນຶກຄ້າຍຄືກັບ ອາຊຽນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງພາກພ້ື້ນນີ້.
  (ພາບປະກອບຈາກ East Asia Forum)  

ອິນໂດເນເຊຍ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ: ວິໄສທັດ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບມະຫາສະໝຸດ ອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ (AOIP) ອາດຈະກາຍເປັນພື້ນຖານຂໍ້ກຳນົດຂອງປະຊາຄົມສາກົນ, ລວມມີບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດ, ໃນສະພາບເກີດບັນດາບັນຫາພູມສາດການເມືອງ ໃນພາກພື້ນ. ວັນທີ 13 ມີນາ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການທາງໄກຢູ່ ຈາກາຕາ, ທ່ານ Ngurah Sanjaya, ທີ່ປຶກສາພິເສດຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ກ່ຽວກັບບັນຫາການທູດພາກພື້ນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫຼາຍປະເທດສະໜັບສະໜູນ AOIP, ໃນນັ້ນມີການສ້າງການຮ່ວມມືເພື່ອສ້າງພາກພືື້ນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ເສລີ ແລະ ເປີດກ້ວາງ.

ທ່ານທີ່ປຶກສາ Ngurah ໄດ້ສະແດງຄວາມປະເອີບໃຈວ່າ: AOIP ອາດຈະນຳໃຊ້ເປັນພື້ນຖານຂໍ້ກຳນົດຢູ່ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫຼາຍປະເທດໃນນັ້ນມີ ອາເມລິກາ, ຍີ່ປຸ່ນ, ການາດາ, ອິນເດຍ, ສ ເກົາຫຼີ, ບັນດາປະເທດສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສຳນຶກຄ້າຍຄືກັບ ອາຊຽນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງພາກພ້ື້ນນີ້. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານ Ngurah ເນັ້ນໜັກວ່າ: ອາຊຽນ ຄວນມີຄວາມສາມາດນຳພາ ແລະ ກາຍເປັນກຳລັງໜູນ ຂອງທຸກໆຂໍ້ລິເລີ່ມກ່ຽວກັບ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າເພື່ອຍົກສູງມູນຄ່າກາເຟ ຫວຽດນາມ

ການສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າເພື່ອຍົກສູງມູນຄ່າກາເຟ ຫວຽດນາມ

ປະຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ກຳລັງຢູ່ໃນອັນດັບ 2 ຂອງໂລກ ກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກກາເຟ ດ້ວຍປະລິມານການສົ່ງອອກໃນປີກາຍ ບັນລຸໄດ້ 1,7 ລ້ານໂຕນ, ດ້ວຍມູນຄ່າກວ່າ 4 ຕື້ USD, ແມ່ນລະດັບສູງສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນ. ກາເຟ ຫວຽດນາມ ຍັງມີໜ້າຢູ່ຕະຫລາດທີ່ສຳຄັນນັບສິບແຫ່ງໃນທົ່ວໂລກ, ກາຍເປັນຜະລິດຕະ ພັນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຢູ່ຫລາຍປະເທດ. ເຖິງແນວນັ້ນກໍຕາມ, ກາເຟ ຫວຽດນາມ ຍັງບໍ່ມີເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໃດ ນອນໃນບັນຊີລາຍຊື່ຈຳນວນ 10 ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າກາເຟທີ່ຂາຍດີ ທີ່ສຸດໃນໂລກ. ຕໍ່ສະພາບຕົວຈິງນີ້, ວັນທີ 4 ມີນາ ທີ່ຜ່ານມາ ໜັງສືພິມ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ແກ່ກາເຟ ຫວຽດນາມ, ດ້ວຍວິທີໃດ?” ຢູ່ທີ່ ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດປູກຝັງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດກາເຟຫຼາຍແຫ່ງ. ເປົ້າໝາຍຂອງ ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແມ່ນຊອກຫາມາດຕະການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ເພື່ອຊ່ວຍຍົກສູງມູນຄ່າກາເຟ ຫວຽດນາມ.
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