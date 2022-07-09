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ຂ່າວສານ

ອິນໂດເນເຊຍ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມສຳພັນຊຳລະຂ້າມຊາຍແດນກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ

ອິນໂດເນເຊຍ, ໄທ, ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ ແລະ ຟີລິບປິນ ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງກ່ຽວກັບລະບົບ QR code ຢູ່ແລ້ວເພື່ອປະຕິບັດການທຳທຸລະກຳຂ້າມຊາຍແດນ.
  ພາບປະກອບ  

 ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມໂຍງດ້ານການເງິນ, ຫັນການຄ້າພາກພື້ນເປັນດີຈີຕອນ, ການບໍລິການຊຳລະດ້ວຍ QR code ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ (ລະບົບ QRIS) ຈະມີໜ້າຢູ່ 4 ປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນທີ 7 ກໍລະກົດ, ທ່ານນາງ Filianingsih Hendarta, ຫົວໜ້າພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບນະໂຍບາຍລະບົບຊຳລະຂອງທະນາຄານສູນກາງ ອິນໂດເນເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອິນໂດເນເຊຍ, ໄທ, ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ ແລະ ຟີລິບປິນ ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງກ່ຽວກັບລະບົບ QR code ຢູ່ແລ້ວເພື່ອປະຕິບັດການທຳທຸລະກຳຂ້າມຊາຍແດນ. ປະຈຸບັນ, ລະບົບຊຳລະໄວ QRIS ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ ພວມໃຊ້ທົດລອງຢູ່ປະເທດໄທ, ມາເລເຊຍ ແລະ ອາດຈະເປີດກ້ວາງໄປທົ່ວປະເທດ ອາຊຽນ, ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນແມ່ນຂ້າມພາກພື້ນ.

ການບໍລິການຮ່ວມສຳພັນຊຳລະຂ້າມຊາຍແດນເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຜູ້ຄ້າຂາຍຢູ່ 5 ປະເທດ ອາຊຽນ ປະຕິບັດ ແລະ ຍອມຮັບການຊຳລະດ້ວຍ QR code. ຮູບການຮ່ວມສຳພັນນີ້ຈະຊ່ວຍຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເປັນປົກກະຕິດ້ວຍວິທີຊຸກຍູ້ການນຳໃຊ້ໃນຂອບເຂດການຊຳລະດ້ວຍເງິນຕາພາຍໃນປະເທດຢ່າງກ້ວາງຂວາງກ່ວາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານຕະຫຼາດນັດການຄ້າ ອາຊຽນ - ຈີນ ໄດ້ຈັດເຂດວາງສະແດງໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກສັນຍາ RCEP

ງານຕະຫຼາດນັດການຄ້າ ອາຊຽນ - ຈີນ ໄດ້ຈັດເຂດວາງສະແດງໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກສັນຍາ RCEP

ທີ່ງານຕະຫຼາດນັດຄັ້ງນີ້, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຈັດເຂດວາງສະແດງໃຫ້ແກ່ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກຂອງສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານພາກພື້ນ (RCEP) ເຂົ້າຮ່ວມ.
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