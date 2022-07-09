ຂ່າວສານ
ອິນໂດເນເຊຍ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມສຳພັນຊຳລະຂ້າມຊາຍແດນກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ
ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມໂຍງດ້ານການເງິນ, ຫັນການຄ້າພາກພື້ນເປັນດີຈີຕອນ, ການບໍລິການຊຳລະດ້ວຍ QR code ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ (ລະບົບ QRIS) ຈະມີໜ້າຢູ່ 4 ປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນທີ 7 ກໍລະກົດ, ທ່ານນາງ Filianingsih Hendarta, ຫົວໜ້າພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບນະໂຍບາຍລະບົບຊຳລະຂອງທະນາຄານສູນກາງ ອິນໂດເນເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອິນໂດເນເຊຍ, ໄທ, ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ ແລະ ຟີລິບປິນ ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງກ່ຽວກັບລະບົບ QR code ຢູ່ແລ້ວເພື່ອປະຕິບັດການທຳທຸລະກຳຂ້າມຊາຍແດນ. ປະຈຸບັນ, ລະບົບຊຳລະໄວ QRIS ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ ພວມໃຊ້ທົດລອງຢູ່ປະເທດໄທ, ມາເລເຊຍ ແລະ ອາດຈະເປີດກ້ວາງໄປທົ່ວປະເທດ ອາຊຽນ, ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນແມ່ນຂ້າມພາກພື້ນ.
ການບໍລິການຮ່ວມສຳພັນຊຳລະຂ້າມຊາຍແດນເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຜູ້ຄ້າຂາຍຢູ່ 5 ປະເທດ ອາຊຽນ ປະຕິບັດ ແລະ ຍອມຮັບການຊຳລະດ້ວຍ QR code. ຮູບການຮ່ວມສຳພັນນີ້ຈະຊ່ວຍຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເປັນປົກກະຕິດ້ວຍວິທີຊຸກຍູ້ການນຳໃຊ້ໃນຂອບເຂດການຊຳລະດ້ວຍເງິນຕາພາຍໃນປະເທດຢ່າງກ້ວາງຂວາງກ່ວາ.