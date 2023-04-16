ຂ່າວສານ
ອິນເດຍ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດພຸດທະສາສະໜາທົ່ວໂລກ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດພຸດທະສາສະໜາທົ່ວໂລກ ຄັ້ງທຳອິດຈະຈັດຂຶ້ນໃນ 2 ວັນ (ຄືວັນທີ 20 -21 ເມສາ) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ນິວເດລີ, ປະເທດ ອິນເດຍ. ກອງປະຊຸມໂດຍສະຫະພັນພຸດທະສາສະໜາສາກົນ (IBC), ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ນິວເດລີ ຈັດຕັ້ງ. ຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນປະຕິກິລິຍາຂອງສາສະໜາຕໍ່ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກໃນປະຈຸບັນ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆຄື: ພຸດທະສາສະໜາ ແລະ ສັນຕິພາບ; ພຸດທະສາສະໜາ: ວິກິດການສິ່ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ລັກສະນະຍືນຍົງ, ອະນຸລັກຮັກສາມູນເຊື້ອສາສະໜາພຸດ Nalanda ແລະ ປະເພນີນະມັດສະການພຸດທະສາສະໜາ, ມໍລະດົກມີຊີວິດ ແລະ ຊາກກະດູກພະພຸດທະເຈົ້າຄາດວ່າ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Narendra Modi ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ.