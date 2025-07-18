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ຂ່າວສານ

ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ ຢັ້ງ​ຢືນ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ທຳ​ນຽບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແລະ ສຳ​ນັກ​ງານ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຊີ​ຣີ

IDF ຢັ້ງຢືນວ່າອົງການນຳໜ້າຂອງ ກອງທັບ ຊີຣີ ຖືກບຸກໂຈມຕີຍ້ອນວ່າສະຖານທີ່ນີ້ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງຈັດສົ່ງນັກຮົບ ໄປປາບປາມວົງຄະນະຍາດຊາວ Druze ສ່ວນໜ້ອຍຢູ່ແຂວງ Sweida, ທາງທິດໃຕ້ ຊີຣີ ໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ.
ພາບປະກອບ: REUTERS/Khalil Ashawi
ວັນທີ 16 ກໍລະກົດ, ບົດລາຍງານຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຕົວ ອິດສະລາແອັນ (IDF) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງທັບອາກາດປະເທດນີ້ໄດ້ບຸກໂຈມຕີຕຶກອາຄານກົມໃຫຍ່ເສນາທິການ ຂອງກອງທັບ ຊີຣີ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Damascus ພ້ອມກັບສະຖານທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ຊີຣີ. IDF ຢັ້ງຢືນວ່າອົງການນຳໜ້າຂອງ ກອງທັບ ຊີຣີ ຖືກບຸກໂຈມຕີຍ້ອນວ່າສະຖານທີ່ນີ້ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງຈັດສົ່ງນັກຮົບ ໄປປາບປາມວົງຄະນະຍາດຊາວ Druze ສ່ວນໜ້ອຍຢູ່ແຂວງ Sweida, ທາງທິດໃຕ້ ຊີຣີ ໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ. ກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ແຂວງ Sweida ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ເກີດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ນອງເລືອດແກ່ຍາວໃນຫຼາຍວັນຢ່າງລຽນຕິດ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດປະມານ 250 ຄົນ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ພາບຖ່າຍທີ່ໄດ້ເອົາລົງໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາມືປືນຊາວ Druze ໂດຍອິດສະລາແອັນສະໜັບສະໜູນຍັງພວມຄວບຄຸມຫຼາຍເຂດພາກທີ່ກ້ວາງໃຫຍ່ພາຍໃນນະຄອນ Sweida.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຄວາ​ມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຊອກ​ຫາ​ອັດ​ຖິ​ທະ​ຫານ​ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ທີ່​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ໃນ​ປາງ​ສົງ​ຄາມ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຄວາ​ມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຊອກ​ຫາ​ອັດ​ຖິ​ທະ​ຫານ​ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ທີ່​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ໃນ​ປາງ​ສົງ​ຄາມ

ອາເມລິກາ ຍັງຄົງມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອຊອກຫາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບບັນດາທະຫານທີ່ຫາຍສາບສູນໃນສົງຄາມ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມມະນຸດສະທຳນີ້ໄດ້ຮັບການຮັກສາ ຍ້ອນການຮ່ວມມືທີ່ມີມາຍາວນານຈາກລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ.
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