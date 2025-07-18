ຂ່າວສານ ອິດສະລາແອັນ ຢັ້ງຢືນບຸກໂຈມຕີທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ແລະ ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຊີຣີ 18/07/2025 IDF ຢັ້ງຢືນວ່າອົງການນຳໜ້າຂອງ ກອງທັບ ຊີຣີ ຖືກບຸກໂຈມຕີຍ້ອນວ່າສະຖານທີ່ນີ້ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງຈັດສົ່ງນັກຮົບ ໄປປາບປາມວົງຄະນະຍາດຊາວ Druze ສ່ວນໜ້ອຍຢູ່ແຂວງ Sweida, ທາງທິດໃຕ້ ຊີຣີ ໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ. ພາບປະກອບ: REUTERS/Khalil Ashawiວັນທີ 16 ກໍລະກົດ, ບົດລາຍງານຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຕົວ ອິດສະລາແອັນ (IDF) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງທັບອາກາດປະເທດນີ້ໄດ້ບຸກໂຈມຕີຕຶກອາຄານກົມໃຫຍ່ເສນາທິການ ຂອງກອງທັບ ຊີຣີ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Damascus ພ້ອມກັບສະຖານທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ຊີຣີ. IDF ຢັ້ງຢືນວ່າອົງການນຳໜ້າຂອງ ກອງທັບ ຊີຣີ ຖືກບຸກໂຈມຕີຍ້ອນວ່າສະຖານທີ່ນີ້ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງຈັດສົ່ງນັກຮົບ ໄປປາບປາມວົງຄະນະຍາດຊາວ Druze ສ່ວນໜ້ອຍຢູ່ແຂວງ Sweida, ທາງທິດໃຕ້ ຊີຣີ ໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ. ກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ແຂວງ Sweida ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ເກີດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ນອງເລືອດແກ່ຍາວໃນຫຼາຍວັນຢ່າງລຽນຕິດ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດປະມານ 250 ຄົນ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ພາບຖ່າຍທີ່ໄດ້ເອົາລົງໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາມືປືນຊາວ Druze ໂດຍອິດສະລາແອັນສະໜັບສະໜູນຍັງພວມຄວບຄຸມຫຼາຍເຂດພາກທີ່ກ້ວາງໃຫຍ່ພາຍໃນນະຄອນ Sweida. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)