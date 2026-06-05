ຂ່າວສານ
ອິດສະຣາແອັນ ຂຶ້ນແຜນການສ້າງເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ຝັ່ງຕາເວັນຕົກ
ອິດສະຣາແອັນ ຈະສ້າງເຮືອນຢູ່ກວ່າ 2.162 ຫຼັງ ຢູ່ 3 ເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງຊາວຢິວ ຢູ່ເຂດ Jerusalem, Nablus ແລະ Hebron. ຕາມຖະແຫຼງການຂອງທ່ານ Bezalel Smotrich ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ອິດສະຣາແອັນ ໃນວັນທີ 03 ມິຖຸນາ, ບັນດາເຮືອນຫຼັງໃໝ່ຈະປັບປຸງສິດຄວບຄຸມຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ສຳລັບເຂດດິນແດນນີ້, ເພີ່ມທະວີຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ແນໃສ່ສະກັດກັ້ນການສ້າງຕັ້ງລັດກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ໃຈກາງປະເທດນີ້.
ອຳນາດການປົກຄອງ ປາແລັດສະຕິນ ໄດ້ກ່າວປະນາມແຜນການສ້າງເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານນີ້, ກ່າວເຕືອນບັນດານະໂຍບາຍເກາະຜິດຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ພວມເຮັດໃຫ້ພາກພື້ນນີ້ຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຮຽກຮ້ອງ ອາເມລິກາ ສະກັດກັ້ນການກະທຳດັ່ງກ່າວຂອງ ອິດສະຣາແອັນ.
ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ສ່ວນຫຼາຍບັນດາປະເທດໄດ້ຖືເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຕ່າງໆຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ຢູ່ຝັ່ງຕາເວັນຕົກແມ່ນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ແມ່ນຮົ້ວກີດຂວາງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ກັບມາດຕະການ 2 ລັດ, ແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ສັນຕິພາບອັນຍາວນານ.