Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອິດສະຣາແອັນ ຍູ້ແຮງການປຸກໂຈມຕີໃສ່ເຂດ ກາຊາ ແລະ ຢຸດຕິການເຈລະຈາກັບ ຮາມາດ

ວັນທີ 2 ທັນວາ, ກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ປຸກໂຈມຕີໃສ່ເຂດ ກາຊາ ດ້ວຍທາງການບິນ, ທາງທະເລ, ຍິງປືນໃຫຍ່ ແລະ ທາງບົກ. ເປົ້າໝາຍປຸກໂຈມຕີລວມທັງເຂດພາກເໜືອ, ພາກໃຕ້ ແລະ ເຂດໃຈກາງ ກາຊາ
ການປຸກໂຈມຕີສືບຕໍ່ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງການຢຸດຍິງມະນຸດສະທຳ (ພາບ: Reuters)

ໃນມື້ທີ 2 ຢ່າງລ້ຽນຕິດທີ່ການປຸກໂຈມຕີສືບຕໍ່ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງການຢຸດຍິງມະນຸດສະທຳ, ວັນທີ 02 ທັນວາ, ກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງບັນດາການປຸກໂຈມຕີໃສ່ເຂດ ກາຊາ, ພ້ອມທັງຕັດສິນຢຸດຕິບັນດາການເຈລະຈາຢຸດຍິງກັບ ຮາມາດ.

ສື່ມວນຊົນ ປາແລັດສະຕິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ວັນທີ 2 ທັນວາ, ກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ປຸກໂຈມຕີໃສ່ເຂດ ກາຊາ ດ້ວຍທາງການບິນ, ທາງທະເລ, ຍິງປືນໃຫຍ່ ແລະ ທາງບົກ. ເປົ້າໝາຍປຸກໂຈມຕີລວມທັງເຂດພາກເໜືອ, ພາກໃຕ້ ແລະ ເຂດໃຈກາງ ກາຊາ, ໃນນັ້ນມີໂຮງໝໍຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ທາງພາກເໜືອເຂດ ກາຊາ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ໃນຄ່ຳຄືນວັນທີ 2 ທັນວາ, ອົງການການແພດ ປາແລັດສະຕິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບັ້ນປຸກໂຈມຕີຂອງກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ເຂົ້າເຂດ ກາຊາ ນັບແຕ່ວັນທີ 7 ຕຸລາ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 15.200 ຄົນ ແລະ 41.000 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ , ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສາມັນຊົນ.

ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອິດສະຣາແອັນ Yoav Gallant ຢືນຢັນວ່າ, ບັ້ນປຸກໂຈມຕີຂອງກອງທັບປະເທດນີ້ໃສ່ເຂດ ກາຊາ ບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ດັບສູນບັນດາຫົວໂປ່ຂັ້ນສູງຂອງ ຮາມາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

COP28: ອາເມລິກາ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປະກອບຈຳນວນເງິນ 3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ

COP28: ອາເມລິກາ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປະກອບຈຳນວນເງິນ 3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ

ຄະນະບໍລິຫານກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດ ສີຂຽວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງທຶນນີ້ໄດ້ຮັບຄຳໝັ້ນສັນຍາປະກອບຈຳນວນເງິນ 9,3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດຂອງ 25 ປະເທດໃນໂລກ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top