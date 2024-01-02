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ຂ່າວສານ

ອິດສະຣາແອນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອສົ່ງມາເຂດ ກາຊາ ຜ່ານທາງທະເລ

ວັນທີ 31ທັນວາ, ອິດສະຣາແອນ ຖະແຫລງວ່າ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອເຖິງເຂດ ກາຊາ ຜ່ານທາງທະເລໂດຍເລີ່ມມາຈາກ Cyprus
ພາຍຫລັງການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ອິດສະຣາແອນ ຢູ່ ເຂດ ກາຊາ ເມື່ອວັນທີ 26/12/2023. (ພາບ: THX/TTXVN)

ວັນທີ 31ທັນວາ, ອິດສະຣາແອນ ຖະແຫລງວ່າ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອເຖິງເຂດ ກາຊາ ຜ່ານທາງທະເລໂດຍເລີ່ມມາຈາກ Cyprus, ພ້ອມທັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມີ 4 ປະເທດ ເອີລົບ: ອັງກິດ, ຝລັ່ງ, ເກຼັກ ແລະ ໂຮນລັງ ອາດຈະເຂົ້າເຂົ້າຮ່ວມແຜນການນີ້.

ຖ້າຫາກແຜນການນີ້ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍ, ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ອິດສະຣາແອນ ຜ່ອນຜັນຄຳສັ່ງປິດລ້ອມການເດີນທະເລໂດຍໄດ້ຈັດວາງສຳລັບເຂດ ກາຊາ ແຕ່ປີ 2007 ເມື່ອຂະບວນການ ຮາມາດຂຶ້ນກຳອຳນາດຄຸ້ມຄອງເຂດດິນແດນນີ້.

ອັງກິດ, ຝລັ່ງ, ກະເກຼັກ ສະແດງການສະຫນັບສະຫນູນຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ Cyprus.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ວັນທີ 31 ທັນວາ,  ປະທານາທິບໍດີ ປາແລດສະຕິນ Mahmoud Abbas ຖະແຫລງວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຢຶດໝັ້ນການປົກປ້ອງບັນດາສິດອັນຖືດຕ້ອງກັບກົດໝາຍ ພ້ອມທັງບໍ່ຍອມຮັບເລື່ອງຍົກຍ້າຍອອກຈາກເຂດດິນແດນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຫົວຫນ້າ PA ຢືນຢັນ: ບັນດາມາດຕະການທາງການທະຫາ ຈະກໍ່ຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສ່ວນຍັງເຫລືອແມ່ນຂອງໂລກ ແທນທີ່ນຳມາເຊິ່ງສັນຕິພາບ ຫລື ຄວາມໝັ້ນຄົງ. ປະທານາທິບໍດີ Mahmoud Abbas ຮຽກຮ້ອງປະຕິບັດມາດຕະການດ້ານການເມືອງໂດຍອີງໃສ່ກົດໝາຍ ແລະບັນດາມະຕິສາກົນ ຮັບຮູ້ສິດເສລີພາບ ແລະ ເອກະລາດຂອງ ຊາວ ປາແລດສະຕີນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫ​ວຽດ​ນາມ ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ​ນັບ​ພັນ​ເທື່ອ​ຄົນ

ຫ​ວຽດ​ນາມ ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ​ນັບ​ພັນ​ເທື່ອ​ຄົນ

ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກທ່າກຳປັ່ນທະເລສາກົນ ຈະຄົ້ນຫາບັນດາສະຖານທີ່ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນບໍລິເວນນະຄອນ ຮະລອງ ຄື: ຫໍພິພິທະພັນ ກວາງນິງ, city tour ລົງພຶດຕິກຳວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ຮະລອງ.
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