ຂ່າວສານ
ອິດສະຣາແອນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອສົ່ງມາເຂດ ກາຊາ ຜ່ານທາງທະເລ
ວັນທີ 31ທັນວາ, ອິດສະຣາແອນ ຖະແຫລງວ່າ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອເຖິງເຂດ ກາຊາ ຜ່ານທາງທະເລໂດຍເລີ່ມມາຈາກ Cyprus, ພ້ອມທັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມີ 4 ປະເທດ ເອີລົບ: ອັງກິດ, ຝລັ່ງ, ເກຼັກ ແລະ ໂຮນລັງ ອາດຈະເຂົ້າເຂົ້າຮ່ວມແຜນການນີ້.
ຖ້າຫາກແຜນການນີ້ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍ, ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ອິດສະຣາແອນ ຜ່ອນຜັນຄຳສັ່ງປິດລ້ອມການເດີນທະເລໂດຍໄດ້ຈັດວາງສຳລັບເຂດ ກາຊາ ແຕ່ປີ 2007 ເມື່ອຂະບວນການ ຮາມາດຂຶ້ນກຳອຳນາດຄຸ້ມຄອງເຂດດິນແດນນີ້.
ອັງກິດ, ຝລັ່ງ, ກະເກຼັກ ສະແດງການສະຫນັບສະຫນູນຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ Cyprus.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ວັນທີ 31 ທັນວາ, ປະທານາທິບໍດີ ປາແລດສະຕິນ Mahmoud Abbas ຖະແຫລງວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຢຶດໝັ້ນການປົກປ້ອງບັນດາສິດອັນຖືດຕ້ອງກັບກົດໝາຍ ພ້ອມທັງບໍ່ຍອມຮັບເລື່ອງຍົກຍ້າຍອອກຈາກເຂດດິນແດນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຫົວຫນ້າ PA ຢືນຢັນ: ບັນດາມາດຕະການທາງການທະຫາ ຈະກໍ່ຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສ່ວນຍັງເຫລືອແມ່ນຂອງໂລກ ແທນທີ່ນຳມາເຊິ່ງສັນຕິພາບ ຫລື ຄວາມໝັ້ນຄົງ. ປະທານາທິບໍດີ Mahmoud Abbas ຮຽກຮ້ອງປະຕິບັດມາດຕະການດ້ານການເມືອງໂດຍອີງໃສ່ກົດໝາຍ ແລະບັນດາມະຕິສາກົນ ຮັບຮູ້ສິດເສລີພາບ ແລະ ເອກະລາດຂອງ ຊາວ ປາແລດສະຕີນ.