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ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ການສະ​ໜອງ​ບ້ວງ​ເງິນ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ 500 ລ້ານ USD ໃຫ້​ແກ່ ອາ​ຣັບ​ບີ ຊະ​ອຸ​ດິ

ວັນທີ 23 ກັນຍາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບທີ່ມີມູນຄ່າ 500 ລ້ານ USD ແນໃສ່ສ້ອມແປງບຳລຸງຖັນແຖວລົດທະຫານຂອງ ອາຣັບບີ ຊະອຸດິ.
ລົດຖັງ M1 Abrams (ພາບ: AFP/TTXVN)

ວັນທີ 23 ກັນຍາ, ອົງການຮ່ວມມືປ້ອງກັນປະເທດ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນດຽວກັນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ປະເທດນີ້ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບທີ່ມີມູນຄ່າ 500 ລ້ານ USD ແນໃສ່ສ້ອມແປງບຳລຸງຖັນຈຳນວນລົດທະຫານຂອງ ອາຣັບບີ ຊະອຸດິ.

ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ລວມທັງການຂາດເຄື່ອງອາໄຫຼ່, ສິ້ນຊ່ວນປ່ຽນແທນ ແລະ ການບໍລິການສ້ອມແປງບັນດາຍານພາຫະນະໃຫ້ແກ່ ທະຫານບົກ ອາຣັບບີ ຊະອຸດິ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ວໍຊິງຕັນ ກໍປະກອບຖານຍິງລູກສອນໄຟ TOW, ລະບົບ ຣາດາ ແລະ ອຸປະກອນຕິດຕໍ່ການທະຫານໃຫ້ແກ່ Riyadh ອີກດ້ວຍ. 

ທຸລະກຳການຄ້າດັ່ງກ່າວ ແມ່ນນະໂຍບາຍຂອງ ອາເມລິກາ ແນໃສ່ໜູນຊ່ວຍກຳລັງປ້ອງກັນຕົວຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ແລະ ຊຸກຍູ້ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ ຕາເວັນອອກກາງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພ​າ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ກູ​ບາ Esteban Lazo Hernandez ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ

ປະ​ທານ​ສະ​ພ​າ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ກູ​ບາ Esteban Lazo Hernandez ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ Esteban Lazo Hernandez ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດອຳນາດການປົກຄອງປະຊາຊົນ ກູບາ ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 24 – 28 ກັນຍາ.
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