ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ຢູ​ແກຼນ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ວັດ​ການ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ

ວັນທີ 17 ຕຸລາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ Volodymyr Zelensky ໄດ້ດຳເນີນການເຈລະຈາຢູ່ທຳນຽບຂາວ, ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ປະເທດ ອາເມລິກາ.
ການເຈລະຈາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (ພາບ: REUTERS/Jonathan Ernst)

ທີ່ການເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ວິວັດການເຈລະຈາສັນຕິພາບຢູ່ ຢູແກຼນ ພວມໄດ້ດຳເນີນຢ່າງຖືກທິດ ແລະ ໂອກາດເພື່ອບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຕິການປະທະກັນແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານ Donald Trump ບໍ່ຢັ້ງຢືນເຖິງກໍລະນີ ຢູແກຼນອາດຈະຟື້ນຟູຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ, ພ້ອມທັງຖືວ່າ ລັດເຊຍ ພວມມີການກະທຳແກ່ຍາວວິວັດການເຈລະຈາເພື່ອປັບປຸງທີ່ຕັ້ງຂອງຕົນຕື່ມອີກ. ໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອາເມລິກາ ຈະພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງຄວາມສາມາດສະໜອງລູກສອນໄຟນຳວິຖີ Tomahawk ໃຫ້ແກ່ຢູແກຼນ ແລະ ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາ ຢາກຊອກຫາວິທີການດີທີ່ສຸດ ເຊິ່ງບໍ່ຕ້ອງນຳໃຊ້ອາວຸດບຸກໂຈມຕີຊະນິດນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຄົນ​ທຸກ​ຍາກ​ເກືອບ 900 ລ້ານ​ຄົນ ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຈາກ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ

ຄົນ​ທຸກ​ຍາກ​ເກືອບ 900 ລ້ານ​ຄົນ ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຈາກ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ

ບົດລາຍງານເນັ້ນໜັກວ່າ: ເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບການຄວາມສຽງສະຫຼັບກັນ, ຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດທັງມະນຸດ ແລະ ໜ່ວຍໂລກ, ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງມີການຫັນປ່ຽນ ຈາກຄວາມຮັບຮູ້ ກາຍເປັນການກະທຳໂດຍໄວ.
ອ່ານເພີ່ມ

