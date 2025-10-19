ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ແລະ ຢູແກຼນ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິວັດການສັນຕິພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ
ທີ່ການເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ວິວັດການເຈລະຈາສັນຕິພາບຢູ່ ຢູແກຼນ ພວມໄດ້ດຳເນີນຢ່າງຖືກທິດ ແລະ ໂອກາດເພື່ອບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຕິການປະທະກັນແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານ Donald Trump ບໍ່ຢັ້ງຢືນເຖິງກໍລະນີ ຢູແກຼນອາດຈະຟື້ນຟູຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ, ພ້ອມທັງຖືວ່າ ລັດເຊຍ ພວມມີການກະທຳແກ່ຍາວວິວັດການເຈລະຈາເພື່ອປັບປຸງທີ່ຕັ້ງຂອງຕົນຕື່ມອີກ. ໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອາເມລິກາ ຈະພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງຄວາມສາມາດສະໜອງລູກສອນໄຟນຳວິຖີ Tomahawk ໃຫ້ແກ່ຢູແກຼນ ແລະ ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາ ຢາກຊອກຫາວິທີການດີທີ່ສຸດ ເຊິ່ງບໍ່ຕ້ອງນຳໃຊ້ອາວຸດບຸກໂຈມຕີຊະນິດນີ້.