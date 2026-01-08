ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ - ເວເນຊູເອລາ ປຶກສາຫາລືຄວາມສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ການສົ່ງອອກນ້ຳມັນດິບ
ຕາມບັນດາແຫຼ່ງຂ່າວແລ້ວ, ຫຼາຍໂຮງງານກັ່ນຕອງນ້ຳມັນຂອງ ອາເມລິກາ ຢູ່ເຂດອ່າວ ເມັກຊີໂກ ມີຄວາມສາມາດບຳບັດນ້ຳມັນດິບປະເພດໜັກຂອງ ເວເນຊູເອລາ ແລະ ເຄີຍນຳເຂົ້ານ້ຳມັນປະເພດດັ່ງກ່າວ.
ກໍໃນວັນທີ 06 ມັງກອນ, ອຳນາດການປົກຄອງຂອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ປະຕິເສດຂໍ້ສັງເກດຂອງນັກວິເຄາະຈຳນວນໜຶ່ງໂດຍຖືວ່າ ຈະເສຍເວລາຫຼາຍປີ ເພື່ອຟື້ນຟູປະລິມານນ້ຳມັນຂອງ ເວເນຊູເອລາ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ມີບັນດາມາດຕະການອາດຈະຍູ້ໄວການເຄື່ອນໄຫວຂຸດຄົ້ນຢູ່ປະເທດ ອາເມລິກາໃຕ້ ນີ້.
ປະລິມານ ແລະ ການສົ່ງອອກນ້ຳມັນຂອງ ເວເນຊູເອລາ ໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງແຮງໃນສອງທົດສະວັດຜ່ານມາ, ຈາກກວ່າ 3 ລ້ານຖັງຕໍ່ວັນ ຫຼຸດລົງຕ່ຳກວ່າ 1 ລ້ານຖັງຕໍ່ວັນ, ຍ້ອນສະພາວະຂາດແຄນການລົງທຶນໃນໄລຍະຍາວ ເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງນ້ຳມັນອາຍແກັດຖືກເປ່ເພຊຸດໂຊມລົງຢ່າງຮ້າຍແຮງ.