ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ຮຽກຮ້ອງ G7 ຍົກອອກຖະແຫຼງການຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບວິກິດການຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ
ໃນບົດກ່າວປາໄສໄຂກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກຸ່ມບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳພັດທະນາ (G7) ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ, ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ, ວັນທີ 07 ພະຈິກ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony Blinken ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຸ່ມ ຈົ່ງສະແດງທັດສະນະຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການປະທະກັນລະຫວ່າງ ຮາມາດສ - ອິດສະຣາແອັນ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຕະຫຼອດ 1 ເດືອນຜ່ານມາ.
ຜູ້ນຳກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ຢັ້ງຢືນວ່າ ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ບັນດາປະເທດ G7 ຮັບມືກັບວິກິດການນີ້ ແລະ ສະແດງທັດສະນະລວມຢ່າງຈະແຈ້ງຕໍ່ສະພາບການປັດຈຸບັນຢູ່ເຂດ ກາຊາ. ເຖິງວ່າ ບໍ່ໄດ້ເປິດເຜີຍລະອຽດ, ແຕ່ທ່ານ Blinken ຢັ້ງຢືນວ່າໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ, ວຽກງານການໜູນຊ່ວຍອາດຈະເປີດກວ້າງຕາມແບບວິທີລະອຽດ. ໂດຍເປັນປະເທດພັນທະມິດຫຼັກແຫຼ່ງຂອງ ອິດສະຣາແອັນ, ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ອາເມລິກາ ຍັງສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງບັນລຸໄດ້ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ.
ຄາດວ່າ ໃນ 2 ວັນດຳເນີນກອງປະຊຸມ, ນອກຈາກວິກິດການຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ, ລັດຖະມົນຕີບັນດາປະເທດໃນກຸ່ມ G7 ກໍຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫຼາຍບັນຫາອື່ນໆ: ເຊັ່ນ: ການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ; ບັນດາການຜັນແປຢູ່ພາກພື້ນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ; ບັນຫາລູກສອນໄຟ ແລະ ນິວເຄຼຍຂອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ; ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ G7 ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບພາກພື້ນ ອາຊີກາງ…