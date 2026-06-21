ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ - ອີຣານ ດຳເນີນການເຈລະຈາຄືນໃໝ່ຢູ່ ສະວິດ
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວ ກ່ອນເວລາເດີນທາງ, ທ່ານ JD Vance ຈະບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບບັນຫານິວເຄຼຍ ແລະ ບັນຫາຢຸດຍິງຢູ່ ລີບັງ. ຕາມທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ແລ້ວ, ຄະນະນັກເຈລະຈາຂອງປະເທດນີ້, ລວມມີທ່ານ Jared Kushner ແລະ ທ່ານ Steve Witkoff ໄດ້ມີໜ້າຢູ່ສະວິດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາປັດໄຈທາງດ້ານເຕັກນິກຮັບໃຊ້ການເຈລະຈາ.
ສ່ວນຝ່າຍ ອີຣານ, ຕອນກາງຄືນຂອງວັນທີ 19 ມິຖຸນາ, ຄະນະເຈລະຈາທີ່ມີໝາຍເລກປິດລັບ “Minab 168" ຂອງ ອີຣານ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດ Zurich, ສະວິດ ແລ້ວ. ໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລ X, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະວິດ ກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນຂ່າວດັ່ງກ່າວ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ຮຸ່ງເຊົ້າວັນທີ 21 ມິຖຸນາ, ສຳນັກງານນາຍົກ ປາກິດສະຖານ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ທ່ານ Shehbaz Sharif ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງປະເທດນີ້ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ Islamabad ໄປຍັງ ສະວິດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາວິຊາການລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ. ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາຍັງມີຜູ້ຕາງໜ້າຂອງປະເທດເປັນກາງ ກາຕາ.