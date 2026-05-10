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ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປະ​ກາດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຢຸດ​ຍິງ 3 ວັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຢູ​ແກຼນ

ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຢູ​ແກຼນ ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງວັນ​ທີ 9 ຫາ​ວັນ​ທີ 11 ພຶດ​ສະ​ພາ, ດ້ວຍ​ເລື່ອງຢຸດ​ຕິ​ທຸກ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫ​ວ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ ແລະ ດຳ​ເນີນ​ການມອບ​ສົ່ງ​ຊະ​ເລີຍ​ເສິກ​ໃນ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່.

ວັນ​ທີ 08 ພຶດ​ສະ​ພາ, ສຳ​ນັກ​ຂ່າວ​ສານ ລັດ​ເຊຍ Interfax ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump ຖະ​ແຫຼງວ່າ ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຢູ​ແກຼນ ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງວັນ​ທີ 9 ຫາ​ວັນ​ທີ 11 ພຶດ​ສະ​ພາ, ດ້ວຍ​ເລື່ອງຢຸດ​ຕິ​ທຸກ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫ​ວ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ ແລະ ດຳ​ເນີນ​ການມອບ​ສົ່ງ​ຊະ​ເລີຍ​ເສິກ​ໃນ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່. ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຢຸດ​ຍິງ​ແກ່​ຍາວ​ສາມ​ວັນ ລວມ​ມີ​ການ​ຢຸດ​ຕິ​ທຸກ​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​​ທ​ະ​ຫານ, ພ້ອມ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ ສອງ​ຝ່າຍ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການມອບ​ສົ່ງ​ຊະ​ເລີຍ​ເສິກ ດ້ວຍ​ຈຳ​ນວນ 1.000 ຄົນ​ຕໍ່​ຝ່າຍ. ທ່ານ Donald Trump ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ທ່ານ​ເອງ​ເປັນ​ຜູ້​ສະ​ເໜ​ີ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ນີ້​ໂດຍ​ກົງ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເຫັນ​ດີ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ຈາກ​ທ່ານ Vladimir Putin ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລັດ​ເຊຍ ແລະ ທ່ານປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຢູ​ແກຼນ Volodymyr Zelenskyy.

ກໍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 08 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຝ່າຍ ລັດ​ເຊຍ ໄດ້​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຍອມ​ຮັບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ໂດຍ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ເນື້ອ​ໃນ​ຈຸດ​ສຸມ​ແມ່ນການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຊະ​ເລີຍ​ເສິກ ດ້ວຍ​ຈຳ​ນວນ 1.000 ຄົນ​ຕໍ່​ຝ່າຍ​ໃນ​ເວ​ລາ​ຢຸດ​ຍິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວທີປາໄສ ແຊງຊາງ ປັກກິ່ງ ປີ 2026 ມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາຈຸດຮ້ອນເຮັ່ງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ

ເວທີປາໄສ ແຊງຊາງ ປັກກິ່ງ ປີ 2026 ມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາຈຸດຮ້ອນເຮັ່ງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ

ວັນ​ທີ 08 ພຶດ​ສະ​ພາ, ມີ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ, ນັກ​ຮ​ຽນ​ຮູ້ ແລະ ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າກວ່າ 120 ທ່ານ​ທີ່​ມາ​ຈາກກວ່າ 40 ປະ​ເທດ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​​ຈັດກຽມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສແຊ​ງ​ຊາງ ປັກ​ກິ່ງ ແນ​ໃສ່​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ຮ້ອນ​ເຮັ່ງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ສາ​ກົນ, ກໍ​ຄື​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທົ່ວ​ໂລກ.
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