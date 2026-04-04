Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ດັດ​ປັບ​ພາ​ສີ​ສຳ​ລັບ​ຜ​ະ​ລິດ​ຕະ​ພັນໂລ​ຫະ ແລະ ຈັດ​ວາງ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​ 100% ສຳ​ລັບຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ການ​ຢາ​ທີ່​ນຳ​ເຂົ້າ

ວັນ​ທີ 02 ເມ​ສາ, ທ່ານ Donald Trump ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໄດ້​ເຊັນ​ລັດ​ຖະ​ດຳ​ລັດ​ສຳ​ຄັນ​ດັດ​ປັບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພາ​ສີ; ໃນ​ນັ້ນ ຫາ​ກໍ​ປັບ​ປຸງ​ກົນ​ໄກ​ຈັດ​ວາງ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​ສຳ​ລັບ​ເຫຼັກ​ກ້າ, ອາ​ລູ​ມີ​ນຽມ ແລະ ທອງ, ທັງ​ຈັດ​ວາງ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​ສຳ​ລັບ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ການ​ຢາ​ນຳ​ເຂົ້າ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ 100%.
  ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump. (ພາບ: AP/Alex Brandon)  

ລະ​ອຽດ, ສຳ​ລັບ​ຂົງ​ເຂດ​ໂລ​ຫະ, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ສືບ​ຕໍ່​ຮັກ​ສາ​ລະ​ດັບ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສ​ີ 50% ສຳ​ລັບ​ເຫຼັກ​ກ້າ, ອາ​ລູ​ມີ​ນຽມ ແລະ ທອງນຳ​ເຂົ້າ​ຕາມ​ມາ​ດ​ຕາ 232. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ວິ​ທີ​ການ​ເກັບ​ພາ​ສີ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ດັດ​ປັບ​ເມື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ລາ​ຄາຕົວ​ຈິງ​ທີ່​ລູກ​ຄ້າ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ​ຕ້ອງ​ຈ່າຍ, ໂດຍ​ປ່ຽນ​ແທນ​ໃຫ້​ມູນ​ຄ່າ​ທີ່​ໄດ້​ແຈ້ງອອກ, ເພື່ອແນ​ໃສ່​ຈຳ​ກັດ​ສະ​ພາບ​ແຈ້ງ​ມູນ​ຄ່າ​ຕ່ຳ​ເພື່ອຫຼຸດ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ.

ຕາມ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ໃໝ່​ແລ້ວ, ບັນ​ດາ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ມີ​​ອັດ​ຕາໂລ​ຫະ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 15% ຕາມ​ນ້ຳ​ໜັກ​ສຸດ​ທິ​ຈະ​ໄດ້​ຍົກ​ເວັ້ນ​ພາ​ສີ​ 100%. ສຳ​ລັບ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ມີ​ອັດ​ຕາ​ໂລ​ຫະ​ສູງກວ່າ 15%, ລະ​ດັບ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​ຈະຫຼຸດ​ລົງ​ເຫຼືອ​ພຽງ 25% ແຕ່​ໝູນ​ໃຊ້​ສຳ​ລັບ​ມູນ​ຄ່າ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ສິນ​ຄ້າ. ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ​ແລ້ວ, ​ເຄື່ອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ຕາ​ໜ່າງ​ໄຟ​ຟ້າ​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ໂລ​ຫະຫຼາຍ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​ພິ​ເສດ 15% ຮອດ​ປີ 2027 ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ລົງ​ທຶນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຜະ​ລິດ. ບັນ​ດາ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຜະ​ລິດ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແຕ່​ນຳ​ໃຊ້​ວັດ​ຖຸ​ດິບ​ເປັນ​ໂລ​ຫະ​ທັງ​ໝົດ​ຈາກ ອ​າ​ເມ​ລິ​ກາ ກໍ​ໄດ້​ໝູນ​ໃຊ້​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີທີ່​ຕ່ຳ​ກວ່າ, ປະ​ມານ 10%.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ 2 ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ 2 ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 4 ເມ​ສາ ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ທ່ານ​ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານກອງປະຊຸມ​ທາງ​ໄກຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສະ​ພາບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ຂອງ​ໄຕ​ມາດ I/2026, ວາງ​ອອກ​ບັນ​ດາ​ໜ້າ​ທີ່, ມາດ​ຕະ​ການ​ຈຸດ​ສຸມ​ໃຫ້​ແກ່​ໄຕ​ມາດ​ທີ II ແລະ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ. ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ​ ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ​ສອງ​ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ, ຄວນ​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງ​ໜູນການ​ເຕີບ​ໂຕ, ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ, ການ​ສົ່ງ​ອອກ; ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ, ທັງ​ຮັກ​ສາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກໃຫ້​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ຄວບ​ຄຸມ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ້, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ບັນ​ດາຄວາມ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ; ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໃນ​ສະ​ເພາະ​ໜ້າ ແລະ ຍາວ​ນານ… ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ​ໄດ້ຮັບ​ຟັງ​ບົດ​ລາຍ​ງາ​ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ​ເດືອນ​ມີ​ນາ ແລະ ໄຕ​ມາດ​ທີ I ປີ 2026, ສ​ະ​ພາບ​ການ​ຈັດແບ່ງ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top