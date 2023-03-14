ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທະນາຄານ Silicon Valley ຖືກລົ້ມລະລາຍ
ກ່າວຄຳເຫັນຜ່ານຊ່ອງໂທລະພາບ CBS ວັນທີ 12 ມີນາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການເງິນ ອາເມລິກາ ນາງ Janet Yellen ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກະຊວງການເງິນ ພວມສົມທົບກັບບັນດາອົງການບໍລິຫານທະນາຄານຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນຫາ SVB ຖືກລົ້ມລະລາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານນາງ Janet Yellen ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ບ້ວງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລາຍໃຫຍ່ ທີ່ບໍ່ນອນໃນບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆ ພວມໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພວມສຸມໃສ່ການປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ ແລະ ພະຍາຍາມຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ອົງການປະກັນໄພເງິນຝາກ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ (FDIC) ພວມຊອກຫາທະນາຄານອື່ນທີ່ສາມາດໂຮມເຂົ້າກັບ SVB ເພື່ອກອບກູ້ເອົາສະພາບການດັ່ງກ່າວ.