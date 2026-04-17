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ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຈັດ​ວາງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ຝ່າຍ​ຊື້​ນ້ຳ​ມັນ​ຈາກ ອີ​ຣານ

ວັນ​ທີ 15 ເມ​ສາ, ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໄດ້​ກ່າວ​ເຕືອນ​ຈະ​ຈັດ​ວາງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ສືບ​ຕໍ່​ຊື້​ນ້ຳ​ມັນ​ຈາກ ອີ​ຣານ, ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ປິດ​ລ້ອມ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ​ເລັ່ງ​ໃສ່ ເຕ​ເຮ​ຣານ.
  ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Scott Bessent ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ໃນ​ວັນ​ທີ 15/4. (ພ​າບ: AP)  

ທ່ານ Scott Bessent ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ​ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ຈັດ​ວາງ “ຄຳ​ສັ່ງ​ລົງ​ໂທດຂັ້ນ​ຮອງ​ລົງ​ມາ” ​ຖ້າ​ພົບ​ເຫັນ​ມີ​ການ​ທຸ​ລະ​ກຳ​ທາງ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຖິງ ອີ​ຣານ. ທ່ານ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຄຳ​ກ່າວ​ເຕືອນ​ເຖິງ​ທະ​ນາ​ຄານ ຈີນ ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ, ພ້ອມ​ທັງ​ຈັດ​ວາງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່ກວ່າ 20 ​ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ​, ບໍ​ລິ​ສັດ ແລະ ກ່ຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ນ້ຳ​ມັນ​ຂອງ ອີ​ຣານ. ການ​ກະ​ທຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ ນອນ​ໃນ​ຍຸ​ດ​ທະ​ສາດ “ກໍ່​ກຳ​ລັງ​ກົດ​ດັນ​ສູງ​ສຸດ” ຂອງ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump ແນ​ໃສ່​ໂຄງ​ການ​ນິວ​ເຄຼຍ ແລະ ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ ເຕ​ເຮ​ຣານ.

ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ກໍ​ຕ​ັດ​ສິນ​ບໍ່​ຕໍ່​ກຳ​ນົດ​ເວ​ລາ​ກົນ​ໄກ​ຍົກ​ເວັ້ນ​ຄຳ​ສັ່ງ​ລົງ​ໂທດ​ສຳ​ລັບ​ນ້ຳ​ມັນ ອີ​ຣານ ເທິງ​ທະ​ເລຕື່ມ​ອີກ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ນຳ​ນ້ຳ​ມັນ​ນັບ​ຮ້ອຍ​ລ້ານ​ຖັງ​ອອກ​ສູ່​ຕະຫຼາດ. ພ້ອມ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຢຸດ​ຕິ​ການ​ຍົກ​ເວັ້ນ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ສຳ​ລັບ​ນ້ຳ​ມັນ ລັດ​ເຊຍ ແລະ ສົ່ງ​ຄຳ​ກ່າວ​ເຕືອນ​ເຖິງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ແຫ່ງ​ຕ່າງໆ​ຢູ່ຫຼາຍ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ກໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຖືກ​ລົງ​ໂທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ພາ​ສູງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປະ​ຕິ​ເສດ​ມະ​ຕິ​ຈຳ​ກັດ​ບັ້ນ​ຮົບ​ການ​ທະ​ຫານ​ຢູ່ ອີ​ຣານ

ສະ​ພາ​ສູງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປະ​ຕິ​ເສດ​ມະ​ຕິ​ຈຳ​ກັດ​ບັ້ນ​ຮົບ​ການ​ທະ​ຫານ​ຢູ່ ອີ​ຣານ

ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ອື່ນ, ໃນ​ການ​ປ່ອນ​ບັດ​ເມື່ອ​ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 15 ເມ​ສາ, ສະ​ພາ​ສູງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ບໍ່​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ມະ​ຕິ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ສິດ​ສັງ​ຄາມ ແນ​ໃສ່​ບັງ​ຄັບ​ທ່ານ Donald Trump ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຢຸດ​ຕິ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດ້ານ​ການ​ທະ​ຫານ​ຕ​້ານ​ຄືນ ອີ​ຣານ ຖ້າ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຈາກສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ.
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