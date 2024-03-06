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ຂ່າວສານ

ອາ​ຊຽນ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ ເພື່ອ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ແລະ ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ອາຊຽນ ວົງແຄບ ( ADMM ວົງແຄບ) ຖືກໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ມີນາ, ຢູ່ ຫຼວງພະບາງ. ກອງປະຊຸມມີຫົວຂໍ້ “ຮ່ວມມືກັນເພື່ອສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ ອາຊຽນ”. ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ອາຊຽນ ວົງແຄບ ( ADMM ວົງແຄບ) ຖືກໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ມີນາ, ຢູ່ ຫຼວງພະບາງ. ກອງປະຊຸມມີຫົວຂໍ້ “ຮ່ວມມືກັນເພື່ອສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ ອາຊຽນ”. ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. 

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ ຖືວ່າ ເພື່ອຍົກສູງບົດບາດເປັນໃຈກາງ, ຄຸນຄ່າຍຸດທະສາດຂອງ ອາຊຽນ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືໃນຂອບເຂດ ADMM ແລະ ADMM+ ຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານຂອງ ກົດບັດ ອາຊຽນ ແລະ ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງລວມຂອງພາກພື້ນ. ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນເລື່ອງສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການສັງເກດການບັນດາກຸ່ມນັກຊ່ຽວຊານ ADMM+ ກໍຄືຊົມເຊີຍບັນດາປະເທດຈົດທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ.

ກອງປະຊຸມ ADMM ວົງແຄບ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມຕາມຫົວເລື່ອງສະເພາະຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບຜົນງານຂອງ ADMM ໃນການຜັນຂະຫຍາຍແຜນການສັງລວມ ປະຊາຄົມການເມືອງ - ຄວາມໝັ້ນຄົງ ອາຊຽນ 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນ 500 ພູດ ແລະ ເງິນສົດມອບໃຫ້ແມ່ ຂອງນັກຮົບທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ, ແມ່ຍິງທຸກຍາກ, ແມ່ຍິງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
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