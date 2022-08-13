ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ ສະໜັບສະໜູນການສ້າງແຫຼມເກົາຫຼີ ປອດນິວເຄຼຍ
ໃນຖະແຫຼງການປະທານຂອງເວທີປາໄສພາກພື້ນ ອາຊຽນ (ARF) ປະຈຳປີ ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ ໃນກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ ຂອງ ກຳປູເຈຍ, ບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ສະພາບຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຫຼມເກົາຫຼີ ພາຍຫຼັງເຫດຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີ; ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ພຽງຢາງ ຄວບຄຸມການດຳເນີນເຫດຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟ ແລະ ນິວເຄຼຍ ຕໍ່ໄປ ແລະ ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຫຼີກລ້ຽງທຸກການກະທຳທີ່ກີດຂວາງການເຊື່ອມຕໍ່ການເຈລະຈາຄືນໃໝ່.
ການຍິງລູກສອນໄຟຂອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021 (ພາບ: KCNA/TTXVN)
ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ນັກການທູດແຖວໜ້າຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ສປປ.ເກົາຫຼີ, ອາເມລິກາ, ຈີນ, ລັດເຊຍ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາສຳລັບການຊຸກຍູ້ການສ້າງແຫຼມ ເກົາຫຼີ ປອດນິວເຄຼຍ, ພ້ອມທັງສະແດງການສະໜັບສະໜູນມາດຕະການທາງການທູດເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍນີ້. ໃນຖະແຫຼງການປະທານຂອງເວທີປາໄສພາກພື້ນ ອາຊຽນ (ARF) ປະຈຳປີ ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ ໃນກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ ຂອງ ກຳປູເຈຍ, ບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ສະພາບຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຫຼມເກົາຫຼີ ພາຍຫຼັງເຫດຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີ; ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ພຽງຢາງ ຄວບຄຸມການດຳເນີນເຫດຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟ ແລະ ນິວເຄຼຍ ຕໍ່ໄປ ແລະ ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຫຼີກລ້ຽງທຸກການກະທຳທີ່ກີດຂວາງການເຊື່ອມຕໍ່ການເຈລະຈາຄືນໃໝ່. ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຄວາມມານະພະຍາຍາມສາກົນ ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍປອດນິວເຄຼຍຢ່າງສົມບູນ, ສາມາດກວດກາຢັ້ງຢືນໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດຕ່າວປີ້ນໄດ້ຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີ ໂດຍສັນຕິວິທີ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)