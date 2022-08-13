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    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອາ​ຊຽນ ຢັ້ງ​ຢືນຄືນ​ໃໝ່ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ສ້າງ​ແຫຼມ​ເກົາຫຼີ ປອດ​ນິ​ວ​ເຄຼຍ

ໃນຖະແຫຼງການປະທານຂອງເວທີປາໄສພາກພື້ນ ອາຊຽນ (ARF) ປະຈຳປີ ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ ໃນກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ ຂອງ ກຳປູເຈຍ, ບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ສະພາບຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຫຼມເກົາຫຼີ ພາຍຫຼັງເຫດຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີ; ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ພຽງຢາງ ຄວບຄຸມການດຳເນີນເຫດຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟ ແລະ ນິວເຄຼຍ ຕໍ່ໄປ ແລະ ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຫຼີກລ້ຽງທຸກການກະທຳທີ່ກີດຂວາງການເຊື່ອມຕໍ່ການເຈລະຈາຄືນໃໝ່.

ໃນຖະແຫຼງການປະທານຂອງເວທີປາໄສພາກພື້ນ ອາຊຽນ (ARF) ປະຈຳປີ ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ ໃນກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ ຂອງ ກຳປູເຈຍ, ບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ສະພາບຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຫຼມເກົາຫຼີ ພາຍຫຼັງເຫດຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີ; ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ພຽງຢາງ ຄວບຄຸມການດຳເນີນເຫດຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟ ແລະ ນິວເຄຼຍ ຕໍ່ໄປ ແລະ ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຫຼີກລ້ຽງທຸກການກະທຳທີ່ກີດຂວາງການເຊື່ອມຕໍ່ການເຈລະຈາຄືນໃໝ່.

    

ການຍິງລູກສອນໄຟຂອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021 (ພາບ: KCNA/TTXVN)

ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ນັກການທູດແຖວໜ້າຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ສປປ.ເກົາຫຼີ, ອາເມລິກາ, ຈີນ, ລັດເຊຍ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາສຳລັບການຊຸກຍູ້ການສ້າງແຫຼມ ເກົາຫຼີ ປອດນິວເຄຼຍ, ພ້ອມທັງສະແດງການສະໜັບສະໜູນມາດຕະການທາງການທູດເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍນີ້. ໃນຖະແຫຼງການປະທານຂອງເວທີປາໄສພາກພື້ນ ອາຊຽນ (ARF) ປະຈຳປີ ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ ໃນກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ ຂອງ ກຳປູເຈຍ, ບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ສະພາບຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຫຼມເກົາຫຼີ ພາຍຫຼັງເຫດຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີ; ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ພຽງຢາງ ຄວບຄຸມການດຳເນີນເຫດຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟ ແລະ ນິວເຄຼຍ ຕໍ່ໄປ ແລະ ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຫຼີກລ້ຽງທຸກການກະທຳທີ່ກີດຂວາງການເຊື່ອມຕໍ່ການເຈລະຈາຄືນໃໝ່. ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຄວາມມານະພະຍາຍາມສາກົນ ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍປອດນິວເຄຼຍຢ່າງສົມບູນ, ສາມາດກວດກາຢັ້ງຢືນໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດຕ່າວປີ້ນໄດ້ຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີ ໂດຍສັນຕິວິທີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະ​ຄອນຫຼວງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ແລະ ວຽງ​ຈ​ັນ ແລກ​ປ່ຽນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ໂດຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ

ນະ​ຄອນຫຼວງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ແລະ ວຽງ​ຈ​ັນ ແລກ​ປ່ຽນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ໂດຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ

ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຮູບແບບ, ກົນໄກແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ແບ່ງປັນປະສົບການໃນວຽກງານທຸກດ້ານຄື: ສ້າງເອກະສານທາງກົດໝາຍ, ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຕົກລົງບັນດາບັນຫາສຳຄັນຂອງນະຄອນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ ຕາມພາລະໜ້າທີ່, ສິດອຳນາດ ເພື່ອຜ່ານນັ້ນ ແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະພາປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາລວມຂອງສອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຂອງປະເທດຊາດ.
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