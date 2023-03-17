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ຂ່າວສານ

ອາ​ຊຽນ, ນອກ​ແວ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄືນ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື

ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບາງຂົງເຂດ ເຊິ່ງລວມມີ ສັນຕິພາບ ແລະ ການໄກ່ເກ່ຍ, ພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່ ແລະ ການຫັນເປັນພະລັງງານ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊີວະນາໆພັນ, ມະຫາສະໝຸດຍືນຍົງ, ເສດຖະກິດທະເລສີຂຽວ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.
  ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (ພາບ: ASEAN)  

ວັນທີ 14 ມີນາ, ຢູ່ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ອາຊຽນ - ນອກແວ ຄັ້ງທີ 8. ນະທີ່ນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບາງຂົງເຂດ ເຊິ່ງລວມມີ ສັນຕິພາບ ແລະ ການໄກ່ເກ່ຍ, ພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່ ແລະ ການຫັນເປັນພະລັງງານ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊີວະນາໆພັນ, ມະຫາສະໝຸດຍືນຍົງ, ເສດຖະກິດທະເລສີຂຽວ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.

ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ເຕື້ອງເຖິງ 4 ບຸລິມະສິດສຳຄັນໃນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ເຊິ່ງ ອາຊຽນ ຢາກຊຸກຍູ້ກັບ ນອກແວ ໂດຍຜ່ານບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ຮ່ວມມືໃນດ້ານເສດຖະກິດ.

ໂດຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວິໄສທັດ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ (AOIP), ອາຊຽນ ສົ່ງເສີມ ນອກແວ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ໜູນຊ່ວຍບັນດາໂຄງການກໍຄືບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືສອດຄ່ອງກັບບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືຂອງ AOIP ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເດີນເຮືອ, ການເຊື່ອມຕໍ່, ເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ສປຊ (SDG), ເສດຖະກິດ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ ໂປ​ໂລຍ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ອ​າ​ຊີ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ ໂປ​ໂລຍ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ອ​າ​ຊີ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທງເຊີນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໂປໂລຍ Zbigniew Rau ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 – 17 ມີນາ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ມີນາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດໄດ້ພົບປະສົນທະນາຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
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