ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ, ນອກແວ ຢັ້ງຢືນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື
ວັນທີ 14 ມີນາ, ຢູ່ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ອາຊຽນ - ນອກແວ ຄັ້ງທີ 8. ນະທີ່ນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບາງຂົງເຂດ ເຊິ່ງລວມມີ ສັນຕິພາບ ແລະ ການໄກ່ເກ່ຍ, ພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່ ແລະ ການຫັນເປັນພະລັງງານ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊີວະນາໆພັນ, ມະຫາສະໝຸດຍືນຍົງ, ເສດຖະກິດທະເລສີຂຽວ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.
ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ເຕື້ອງເຖິງ 4 ບຸລິມະສິດສຳຄັນໃນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ເຊິ່ງ ອາຊຽນ ຢາກຊຸກຍູ້ກັບ ນອກແວ ໂດຍຜ່ານບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ຮ່ວມມືໃນດ້ານເສດຖະກິດ.
ໂດຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວິໄສທັດ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ (AOIP), ອາຊຽນ ສົ່ງເສີມ ນອກແວ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ໜູນຊ່ວຍບັນດາໂຄງການກໍຄືບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືສອດຄ່ອງກັບບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືຂອງ AOIP ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເດີນເຮືອ, ການເຊື່ອມຕໍ່, ເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ສປຊ (SDG), ເສດຖະກິດ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ.