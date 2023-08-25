ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ ຊຸກຍູ້ການສົມທົບກັນຮັບມືກັບໂລກລະບາດໃນອະນາຄົດ
ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການ, ປະສົບການໃນການຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການສົມທົບລະຫວ່າງບັນດາອົງການການເງິນ, ສາທາລະນະສຸກຂອງພາກພື້ນໃນການຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ເຊິ່ງໂລກລະບາດໃນອະນາຄົດອາດຈະກໍ່ຂຶ້ນ. ກອງປະຊຸມກໍໄດ້ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວຽກງານປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ, ກະກຽມ ແລະ ຮັບມື ກັບໂລກລະບາດຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ໃນນັ້ນ ມີໄລຍະຫ່າງດ້ານການເງິນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານນີ້, ຮູບການລົງທຶນ ແນໃສ່ເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດໃນການຮັບມືກັບໂລກລະບາດ ກໍຄື ນຳໃຊ້ກອງທຶນ ອາຊຽນ ຮັບມືກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ໂລກລະບາດໃໝ່ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາປັບປຸງໂຄງປະກອບສາທາລະນະສຸກຢູ່ພາກພື້ນ ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19, ແນໃສ່ເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດຟື້ນຟູ, ການຮັບມືໃນປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ໂດຍອີງໃສ່ ແຜນການຟື້ນຟູສັງລວມ ອາຊຽນ; ເຫັນດີສ້າງຕັ້ງສູນ ອາຊຽນ ຮັບມືກັບກໍລະນີການແພດສຸກເສີນ ແລະ ໂລກລະບາດປະເພດໃໝ່.