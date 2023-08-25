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ຂ່າວສານ

ອາ​ຊຽນ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ສົມ​ທົບ​ກັນ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ໂລກ​ລະ​ບາດ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ

ວັນທີ 24 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການເງິນ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ອາຊຽນ ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການເງິນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານສູນກາງ ອາຊຽນ (AFMGM) ຄັ້ງທີ 10.
ພະນັກງານການແພດສັກວັກຊິນຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຢູ່ ບາງກອກ (ພາບ: THX/TTXVN)

ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການ, ປະສົບການໃນການຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການສົມທົບລະຫວ່າງບັນດາອົງການການເງິນ, ສາທາລະນະສຸກຂອງພາກພື້ນໃນການຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ເຊິ່ງໂລກລະບາດໃນອະນາຄົດອາດຈະກໍ່ຂຶ້ນ. ກອງປະຊຸມກໍໄດ້ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວຽກງານປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ, ກະກຽມ ແລະ ຮັບມື ກັບໂລກລະບາດຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ໃນນັ້ນ ມີໄລຍະຫ່າງດ້ານການເງິນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານນີ້, ຮູບການລົງທຶນ ແນໃສ່ເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດໃນການຮັບມືກັບໂລກລະບາດ ກໍຄື ນຳໃຊ້ກອງທຶນ ອາຊຽນ ຮັບມືກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ໂລກລະບາດໃໝ່ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາປັບປຸງໂຄງປະກອບສາທາລະນະສຸກຢູ່ພາກພື້ນ ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19, ແນໃສ່ເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດຟື້ນຟູ, ການຮັບມືໃນປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ໂດຍອີງໃສ່ ແຜນການຟື້ນຟູສັງລວມ ອາຊຽນ; ເຫັນດີສ້າງຕັ້ງສູນ ອາຊຽນ ຮັບມືກັບກໍລະນີການແພດສຸກເສີນ ແລະ ໂລກລະບາດປະເພດໃໝ່.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສ. ສິງ​ກະ​ໂປ ຫຼີ​ຊຽນຫຼົງ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ ຈະ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສ. ສິງ​ກະ​ໂປ ຫຼີ​ຊຽນຫຼົງ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ ຈະ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສິງກະໂປ ຫຼີຊຽນຫຼົງ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ຈະມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 27 – 29 ສິງຫາ.
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