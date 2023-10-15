ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ - ຈີນ ດຳເນີນການຝືກຊ້ອມໜູນຊ່ວຍດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານໄພທຳມະຊາດ
ຈີນຈະຈັດສົ່ງທະຫານສັງກັດກຳລັງກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ (PLA) ໄປຍັງນະຄອນ Yogyakarta ຂອງ Indonesia ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຝືກຊ້ອມໂດຍກຸ່ມນັກຊ່ຽວຊານໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນອກກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາຊຽນ ເປີດກວ້າງ (ADMM+) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 – 21 ຕຸລາ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ທ່ານໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຈີນ ຈາງ ຊາວກັງ (Zhang Xiaogang) ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການຝືກຊ້ອມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງກຳລັງປະສົມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວຝືກຊ້ອມໂດຍກົງ ແລະ ປຶກສາຫາລືໂຕະມົນກ່ຽວກັບວຽກງານໜູນຊ່ວຍດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນຕາມມາຈາກໄພທຳມະຊາດ ດ້ວຍກໍລະນີສົມມຸດຖານເກີດມີໄພທຳມະຊາດທີ່ຮ້າຍແຮງ, ພ້ອມທັງດຳເນີນການປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນທີ່ມີລັກສະນະວິຊາສະເພາະໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.