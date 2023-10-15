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ຂ່າວສານ

ອາ​ຊຽນ - ຈີນ ດຳ​ເນີນ​ການ​ຝືກ​ຊ້ອມໜູນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ແລະ ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ໄພ​ທຳ​ມະ​ຊາດ

ການຝືກຊ້ອມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງກຳລັງປະສົມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວຝືກຊ້ອມໂດຍກົງ ແລະ ປຶກສາຫາລືໂຕະມົນກ່ຽວກັບວຽກງານໜູນຊ່ວຍດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນຕາມມາຈາກໄພທຳມະຊາດ.
ທ່ານໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຈີນ ຈາງ ຊາວກັງ (Zhang Xiaogang)

ຈີນຈະຈັດສົ່ງທະຫານສັງກັດກຳລັງກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ (PLA) ໄປຍັງນະຄອນ Yogyakarta ຂອງ Indonesia ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຝືກຊ້ອມໂດຍກຸ່ມນັກຊ່ຽວຊານໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນອກກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາຊຽນ ເປີດກວ້າງ (ADMM+) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 – 21 ຕຸລາ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ທ່ານໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຈີນ ຈາງ ຊາວກັງ (Zhang Xiaogang) ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການຝືກຊ້ອມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງກຳລັງປະສົມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວຝືກຊ້ອມໂດຍກົງ ແລະ ປຶກສາຫາລືໂຕະມົນກ່ຽວກັບວຽກງານໜູນຊ່ວຍດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນຕາມມາຈາກໄພທຳມະຊາດ ດ້ວຍກໍລະນີສົມມຸດຖານເກີດມີໄພທຳມະຊາດທີ່ຮ້າຍແຮງ, ພ້ອມທັງດຳເນີນການປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນທີ່ມີລັກສະນະວິຊາສະເພາະໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝຸ​ຈ້ອງ ພົບ​ປະ​ກ​ັບ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝຸ​ຈ້ອງ ພົບ​ປະ​ກ​ັບ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ໄດ້ ຮັບເອົາຄຳເຫັນຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈ, ຊັດເຈັນ, ຕິດແທດກັບຕົວຈິງ ຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເປັນຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ 3 ເມືອງດັ່ງກ່າວ.
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