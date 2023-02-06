ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ ແລະ ລັດເຊຍ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືການທ່ອງທ່ຽວ
ວັນທີ 4 ກຸມພາ, ໃນຂອບເຂດ ເວທີປາໄສການທ່ອງທ່ຽວ ອາຊຽນ(ATF) 2023 ຢູ່ນະຄອນ Yogyakarta ຂອງອິນໂດເນເຊຍ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການທ່ອງທ່ຽວ ອາຊຽນ - ລັດເຊຍ ຄັ້ງທີ 2 ໄດ້ຈັດຕັ້ງພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ Sandiaga Salahuddin Uno ລັດຖະມົນຕີການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເສດຖະກິດ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີພັດທະນາເສດຖະກິດ ລັດເຊຍ Vladimir Ilyichev.
ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ແລະ ກວມລວມລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ລັດເຊຍຕາມແຜນການການທ່ອງທ່ຽວ ອາຊຽນ - ລັດເຊຍ ໄລຍະ 2022 – 20245, ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນເຂດພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ອາຊຽນ ແບບຍືນຍົງ ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕະການເພີ່ມທະວີຄວາມມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂຶ້ນກັບແຜນການ ທ່ອງທ່ຽວ ອາຊຽນ - ລັດເຊຍ ໄລຍະ 2022 – 2024, ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ, ກໍ່ຄືສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເດີນທາງຂອງ Tour ແຂກທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ.