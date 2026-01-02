Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາ, ເອີລົບ ປຶກສາຫາລືບາດກ້າວຕໍ່ໄປຊຸກຍູ້ວິວັດທະນາການສັນຕິພາບ ຢູແກຼນ

ການໂອ້ລົມທົນທະນາໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ, ເລຂາທິການສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດແຫ່ງຊາດຂອງ ຢູແກຼນ…
ນາຍທະຫານຂອງ ຢູແກຼນ (ພາບປະກອບ: REUTERS )

 ວັນທີ 31 ທັນວາ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາເມລິກາ ໄດ້ມີການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທີ່ປຶກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງ ອັງກິດ, ຝລັ່ງ ແລະ ເຢຍລະມັນ, ພ້ອມກັບຜູ້ຕາງໜ້າການນຳຂັ້ນສູງ ຢູແກຼນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືບັນດາບາດກ້າວຕໍ່ໄປໃນວິວັດທະນາການດ້ານການທູດປະຈຸບັນກ່ຽວກັບການຢຸດຕິການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ.

        ໃນແຈ້ງການທາງສື່ສັງຄົມ X ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2025, ທ່ານ Steve Witkoff, ທູດພິເສດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບບັນຫາ ຢູແກຼນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການໂອ້ລົມທົນທະນາໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ, ເລຂາທິການສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດແຫ່ງຊາດຂອງ ຢູແກຼນ… ຕາມທ່ານ Steve Witkoff ແລ້ວ, ບັນດາຝ່າຍໄດ້ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ການສົນທະນາຕາມທິດແທດຈິງ, ການແລກປ່ຽນກໍ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍສ້າງ ແລະ ຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ຢູແກຼນ ຄືນໃໝ່ພາຍຫຼັງການປະທະກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຄວາມໄວ, ມຸ່ງໄປເຖິງການບຸກທະລຸໄລຍະ 2026 – 2030

ຕາມຕົວເລກໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ປະກາດໃນທ້າຍເດືອນ ທັນວາ ຜ່ານມາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮັກສາລະດັບເຕີບໂຕ 18 – 25% ໃນແຕ່ລະປີ
