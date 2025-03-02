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ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາ ເຫັນດີ ເລື່ອງມົດສະກູແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Aleksandr Darchiev ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ອາເມລິກາ

ລັດຖະບານ ລັດເຊຍໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຢ່າງເປັນທາງການຈາກຝ່າຍ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບເລື່ອງແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Aleksandr Darchiev ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ອາເມລິກາ. ຕາມກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ແລ້ວ, ທ່ານ Aleksandr Darchiev ຈະເດີນທາງເຖິງ ນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນໂດຍໄວ ເພື່ອຮັບຫນ້າທີ່ນີ້.
ທ່ານ Aleksandr Darchiev.(ພາບ:Ria Novosti)

ວັນທີ 27 ກຸມພາ, ຢູ່ ນະຄອນ Istanbul, ຂອງ ປະເທດ ຕວກກີ, ໄດ້ດຳເນີນການປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບການຫັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາອົງການການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເປັນປົກກະຕິ. ທີ່ການປະຊຸມ, ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍການທູດຢ່າງທາງການໂດຍຢັ້ງຢືນຄວາມເຫັນດີຕໍ່ເລື່ອງແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Aleksandr Darchiev ຫົວຫນ້າກົມ ມະຫາສະມຸດອັດລັງຕິກເຫນືອ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດລັດເຊຍ ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ອາເມລິກາ.

ນອກຈາກເລື່ອງເຫັນດີເອກອັກຄະລັດຖະທູດຄົນໃຫມ່ແລ້ວ, ການປຶກສາຫາລື ຍັງສຸມໃສ່ເຂົ້າໃນການຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງລຸລ່ວງຂອງບັນດາອົງການການທູດສອງປະເທດ. ສອງຝ່າຍ ໄດ້ເປັນເອກະພາບບັນດາມາດຕະການຮັບປະກັນດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ. ບັນດາເງື່ອນໄຂເຮັດວຽກຂອງນັກການທູດຂອງສອງປະເທດ ກໍ່ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງ. ລັດເຊຍ ແລະ ອາເມລິກາ ຕົກລົງເຫັນດີວ່າ ຈະສືບຕໍ່ເຈລະຈາຜ່ານຊ່ອງທາງນີ້ໃນອະນາຄົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮຸງ​ກາ​ຣີ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ

ຮຸງ​ກາ​ຣີ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານບຸຍເລທ້າຍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຮຸງກາຣີສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືເຊິ່ງລັດຖະບານສອງປະເທດໄດ້ລົງນາມ
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