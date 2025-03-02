ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ເຫັນດີ ເລື່ອງມົດສະກູແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Aleksandr Darchiev ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ອາເມລິກາ
ວັນທີ 27 ກຸມພາ, ຢູ່ ນະຄອນ Istanbul, ຂອງ ປະເທດ ຕວກກີ, ໄດ້ດຳເນີນການປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບການຫັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາອົງການການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເປັນປົກກະຕິ. ທີ່ການປະຊຸມ, ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍການທູດຢ່າງທາງການໂດຍຢັ້ງຢືນຄວາມເຫັນດີຕໍ່ເລື່ອງແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Aleksandr Darchiev ຫົວຫນ້າກົມ ມະຫາສະມຸດອັດລັງຕິກເຫນືອ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດລັດເຊຍ ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ອາເມລິກາ.
ນອກຈາກເລື່ອງເຫັນດີເອກອັກຄະລັດຖະທູດຄົນໃຫມ່ແລ້ວ, ການປຶກສາຫາລື ຍັງສຸມໃສ່ເຂົ້າໃນການຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງລຸລ່ວງຂອງບັນດາອົງການການທູດສອງປະເທດ. ສອງຝ່າຍ ໄດ້ເປັນເອກະພາບບັນດາມາດຕະການຮັບປະກັນດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ. ບັນດາເງື່ອນໄຂເຮັດວຽກຂອງນັກການທູດຂອງສອງປະເທດ ກໍ່ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງ. ລັດເຊຍ ແລະ ອາເມລິກາ ຕົກລົງເຫັນດີວ່າ ຈະສືບຕໍ່ເຈລະຈາຜ່ານຊ່ອງທາງນີ້ໃນອະນາຄົດ.