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ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາ ເລີ່ມປະຕິບັດນະໂຍບາຍຈັດວາງອັດຕາພາສີສຳລັບບາງປະເທດນັບແຕ່ວັນທີ 01 ກຸມພາ

ແຜນການຈັດວາງອັດຕາພາສີສຳລັບ ການາດາ, ເມັກຊີໂກ ແລະ ຈີນ ດຳເນີນໄປຖືກຕ້ອງຕາມແຜນການທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ແຈ້ງກ່ອນໜ້ານັ້ນ.
ພາບປະກອບ

ວັນທີ 31 ມັງກອນ, ທຳນຽບຂາວຢັ້ງຢືນວ່າ, ອາເມລິກາ ຈະຈັດວາງອັດຕາພາສີນຳເຂົ້າ 25% ສຳລັບ ການາດາ ແລະ ເມັກຊີໂກ ແລະ 10% ສຳລັບ ຈີນ ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ກຸມພາ. ທ່ານເລຂາການຂ່າວຂອງທຳນຽບຂາວ Karoline Leavitt ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ແຜນການຈັດວາງອັດຕາພາສີສຳລັບ ການາດາ, ເມັກຊີໂກ ແລະ ຈີນ ດຳເນີນໄປຖືກຕ້ອງຕາມແຜນການທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ແຈ້ງກ່ອນໜ້ານັ້ນ.

ນັບທັງ ເມັກຊີໂກ ແລະ ການາດາ ລ້ວນແຕ່ຖະແຫຼງວ່າ, ເຂົ້າເຈົາໄດ້ກະກຽມບັນດາມາດຕະການຈັດວາງອັດຕາພາສີເພື່ອໂຕ້ຕອບຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ສິ່ງດັ່ງກ່າວອາດຈະພາໄປເຖິງການເກີດການປະທະກັນດ້ານການຄ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງກວ່າ ເຊິ່ງບັນດານັກເສດຖະກິດຖືວ່າ ອາດສາມາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງການເຕີບໂຕ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງກວດກາ ໂຄງການທ່າອາກາດຍະບານສາກົນ ລອງແທ່ງ, ເສັ້ນທາງດ່ວນ ບຽນຮວ່າ-ລອງແທ່ງ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງກວດກາ ໂຄງການທ່າອາກາດຍະບານສາກົນ ລອງແທ່ງ, ເສັ້ນທາງດ່ວນ ບຽນຮວ່າ-ລອງແທ່ງ

ວັນທີ 1 ກຸມພານີ້, ຢູ່ແຂວງ ດົ່ງນາຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງກວດກາສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ 2 ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມເຊື່ອມຕໍ່ກັບເສັ້ນທາງດ່ວນ ບຽນຮ່ວາ - ຫວຸງເຕົ່າ ແລະ ທ່າອາກາດຍະຍານສາກົນລອງແທ່ງ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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