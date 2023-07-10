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ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ອາດສາມາດສ້າງການພົວພັນ “ປອດໃສ” ກັບ ຈີນ

ທ່ານນາງ Janet Yellen ໄດ້ພັນລະນາບັນດາການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານນາງ ກັບວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ຈີນ ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມແມ່ນ “ແທດຈິງ, ກົງໄປກົງມາ ແລະ “ບັນລຸປະສິດທິຜົນ”.
ທີ່ການພົບປະ (ພາບ: AFP/TTXVN)

ວັນທີ 08 ກໍລະກົດ, ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການເງິນ ອາເມລິກາ Janet Yellen ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ປະເທດນີ້ ແລະ ຈີນ ສາມາດບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວຄືບໜ້າຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ອາດສາມາດສ້າງການພົວພັນ “ປອດໃສ” ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການສື່ມວນຊົນເມື່ອສິ້ນສຸດການໄປຕິບັດງານຢູ່ ປັກກິ່ງ, ປະເທດ ຈີນ, ທ່ານນາງ Janet Yellen  ໄດ້ພັນລະນາບັນດາການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານນາງ ກັບວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ຈີນ ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມແມ່ນ “ແທດຈິງ, ກົງໄປກົງມາ ແລະ  “ບັນລຸປະສິດທິຜົນ” ເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາການພົວພັນ 2 ຝ່າຍເປັນປົກກະຕິ ເຊິ່ງເຄີຍຖືກ “ແຕກແຫງ” ເປັນປະຈຳ, ກໍຄືແມ່ນບາດກ້າວໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ 2 ປະເທດເພື່ອແນໃສ່ສ້າງການພົວພັນ ອາມລິກາ - ຈີນ “ໃນພື້ນຖານໝັ້ນແກ່ນກວ່າເກົ່າ”.

ການໄປປະຕິບັດງານເປັນເວລາ 4 ວັນຢູ່ຈີນ ຂອງທ່ານນາງ Janet Yellen ໄດ້ຮັບຖືວ່າ ແມ່ນຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ  2 ປະເທດ. 

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ ​ໄຫວ້ອາໄລ ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ວັນ​ກື່

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ ​ໄຫວ້ອາໄລ ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ວັນ​ກື່

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນວັນກື່ ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳການປ່ຽນແປງຍຸດທະສາດສ້າງບາດລ້ຽວສຳຄັນຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 1938 – 1941.
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