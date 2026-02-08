Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ລັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາການຄວບຄຸມອາວຸດນິວເຄຼຍໃໝ່

ທ່ານ Marco Rubio ຢືນຢັນວ່າ ເປັນຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວທີ່ ທ່ານ Donald Trump, ປະທານາບໍດີ ອາເມລິກາ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງຫຼັກໝັ້ນທີ່ວ່າ ທຸກຂອບເຂດການຄວບຄຸມອາວຸດນິວເຄຼຍໃນສະຕະວັດທີ 21 ຕ້ອງລວມມີທັງ ລັດເຊຍ ແລະ ຈີນ.
ທ່ານ Marco Rubio, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ (ພາບ: REUTERS/Kevin Mohatt)

ວັນທີ 06 ກຸມພາ, ທ່ານ Marco Rubio, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ລັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຈລະຈາຫຼາຍຝ່າຍກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມອາວຸດນິວເຄຼຍ, ພາຍຫຼັງສົນທິສັນຍາ New START ໝົດຜົນບັງຄັບຢ່າງເປັນທາງການ.

ຕາມທ່ານ Marco Rubio, ໃນສະພາບການຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກໃນປະຈຸບັນ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີຂອບເຂດການຄວບຄຸມອາວຸດໃໝ່, ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນສະພາບການຕົວຈິງທີ່ວ່າ ອາເມລິກາ ພວມປະເຊີນໜ້າບໍ່ພຽງແຕ່ກັບ ລັດເຊຍ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງນັບທັງ ຈີນ ຄືດັ່ງບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດນິວເຄຼຍມີລະດັບທຽບເທົ່າກັນອີກດ້ວຍ.

ທ່ານ Marco Rubio ຢືນຢັນວ່າ ເປັນຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວທີ່ ທ່ານ Donald Trump, ປະທານາບໍດີ ອາເມລິກາ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງຫຼັກໝັ້ນທີ່ວ່າ ທຸກຂອບເຂດການຄວບຄຸມອາວຸດນິວເຄຼຍໃນສະຕະວັດທີ 21 ຕ້ອງລວມມີທັງ ລັດເຊຍ ແລະ ຈີນ. ວໍຊິງຕັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ດຳເນີນບັນດາການເຈລະຈາຫຼາຍຝ່າຍກ່ຽວກັບຄວາມສະຖຽນລະພາບຍຸດທະສາດ, ບົນພື້ນຖານສະເໝີພາບ, ກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ມີກົນໄກຢັ້ງຢືນພິສູດປະສິດທິຜົນໄດ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

