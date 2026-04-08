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ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາ ອອກແຈ້ງການຊົມເຊີຍ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ

ໃນແຈ້ງການ, ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ຢືນຢັນເລື່ອງຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານກັບ ຫວຽດນາມ
  (ພາບ​ປະ​ກອບ: TTXVN)  

ວັນທີ 07 ເມສາກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ທ່ານ ໂຕເລິມເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເລື່ອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງມະຕິຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ສົກປີ 2026  2031, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຊົມເຊີຍ ທ່ານ ເລມິນຮຶງກຳມະການກົມການເມືອງເລຂາທິການສູນກາງພັກຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງ ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສົກປີ 2026  2031.

ໃນແຈ້ງການຝ່າຍ ອາເມລິກາ ຢືນຢັນເລື່ອງຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຄູ່່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານກັບ ຫວຽດນາມໂດຍໄດ້ສ້າງຕັ້ງມາເປັນເວລາກວ່າ 3 ທົດສະວັດແຫ່ງມິຕະພາບເຄົາລົບເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ບັນດາຜົນປະໂຫຍດລວມ. ອາເມລິກາ ຕີລາຄາສູງການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຊຸກຍູ້ຄວາມວັດທະນາຖາວອນດ້ານເສດຖະກິດເປີດກວ້າງການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນກໍ່ຄືການສົມທົບຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ. ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກສົມທົບກັບ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ແລະ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບສະຖຽນລະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກ​ຍູ້​ຂົງ​ເຂດ​ຮ່ວມ​ມືຈຳນວນໜຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ລະ​ຫວ່າງ ​ລາວ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ

ຊຸກ​ຍູ້​ຂົງ​ເຂດ​ຮ່ວມ​ມືຈຳນວນໜຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ລະ​ຫວ່າງ ​ລາວ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ​ປ​ປ.ລາວ ຂອງ ​ທ່ານ ເຈິ່ນ​ເກີມ​ຕູ ຜູ້​ປ​ະ​ຈຳ​ການ​ຄະ​ນະ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ຈະ​ດຳ​ເນີນໃນ​ວັນ​ທີ 09 ເມ​ສາ 2026, ນັກ​ຂ່າ​ວ​ສຳ​ນັກ​ຂ່າວ​ສານ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ສຳ​ພາດ ​ທ່ານ​ນາງ ຄຳ​ເພົາ ເອີນ​ທະ​ວັນ ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຜູ້​ມີ​ອຳ​ນາດ​ເຕັມ​ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ.ລາວ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ ກ່​ຽວ​ກັບ​ເນື້ອ​ໃນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຖິງ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ.
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