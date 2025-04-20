ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນພົນທະຫານປະຈຳການຢູ່ ຊີຣີ ລົງເຄິ່ງໜຶ່ງ
ວັນທີ 18 ເມສາ, ທຳນຽບ 5 ແຈຢັ້ງຢືນວ່າ, ອາເມລິກາ ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນພົນທະຫານທີ່ພວມຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ ຊີຣີ ລົງເຄິ່ງໜຶ່ງ. ທ່ານ Sean Parnell, ໂຄສົກທຳນຽບ 5 ແຈ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ Pete Hegseth ໄດ້ຊີ້ນຳ “ໂຮມເຂົ້າບັນດາກຳລັງ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຊີຣີ ໄປສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກ”, ແຕ່ບໍ່ຊີິ້ແຈ້ງບັນດາສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກແມ່ນຢູ່ອາໃສ. ຈຳນວນພົນທະຫານຂອງ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຊີຣີ ຈະຫຼຸດລົງໜ້ອຍກວ່າ 1.000 ຄົນໃນຊຸມເດືອນຈະມາເຖິງ.
ອາເມລິກາ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍກອງທັບໄປຍັງ ຊີຣີ ເປັນເວລາຫຼາຍປີຜ່ານມາ ໃນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມມານະພະຍາຍາມສາກົນ ເພື່ອກວາດລ້າງອົງການກໍ່ການຮ້າຍລັດ ອິດສະລາມ (IS) ອ້າງຊື່ເອງ. ສາຍເຫດທີ່ພາໄປເຖິງຂໍ້ຕົກລົງຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນພົນທະຫານດັ່ງກ່າວເຊິ່ງທ່ານ Sean Parnell ຍົກອອກມາແມ່ນຍ້ອນບັນດາຜົນສຳເລັດທີ່ ອາເມລິກາ ບັນລຸໄດ້ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານ IS.