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ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາ, ສ ເກົາຫຼີ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ການຮ່ວມມືມຸ່ງໄປເຖິງການປອດນິວເຄຼຍໃນແຫຼມ ເກົາຫຼີ ຢ່າງສົມບູນ

ການພົບປະຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ລະຫວ່າງທ່ານປະທານ ສປປ ເກົາຫຼີ Kim Jong – un ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin. 3 ຝ່າຍຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄວາມສຳຄັນຂອງການສົມທົບ 3 ຝ່າຍຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາພ້ອມກັນປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ.
  ທ່ານ Jake Sullivan, ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ (ພາບ:Reuters)  
ວັນທີ 14 ກັນຍາ, ທ່ານ Jake Sullivan, ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ ໄດ້ດຳເນີນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ 3 ຝ່າຍກັບທ່ານ Akiba Takeo, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະປ້ອງກັນຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ທ່ານ Cho Tae -yong, ຜູ້ອຳນວຍການຫ້ອງວ່າການປ້ອງກັນຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ສ ເກົາຫຼີ. 3 ຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນທັດສະນະກ່ຽວກັບ ສປປ ເກົາຫຼີ ລວມມີ: ການພົບປະຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ລະຫວ່າງທ່ານປະທານ ສປປ ເກົາຫຼີ Kim Jong – un ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin. 3 ຝ່າຍຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄວາມສຳຄັນຂອງການສົມທົບ 3 ຝ່າຍຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາພ້ອມກັນປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ. ຜູ້ຕາງໜ້າ 3 ປະເທດໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ທັດສະນະທີ່ວ່າ: ທຸກໆການກະທຳຜະລິດອາວຸດຈາກ ສປປ ເກົາຫຼີ ໄປຍັງ ລັດເຊຍ ຈະແມ່ນການລະເມີດໂດຍກົງບັນດາມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ເຊິ່ງລວມມີ ບັນດາມະຕິ ທີ່ ລັດເຊຍ ເຄີຍປ່ອນບັດຮັບຮອງເອົາ. ບັນດາຝ່າຍກໍ່ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ການຮ່ວມມືມຸ່ງໄປເຖິງການປອດນິວເຄຼຍໃນແຫຼມ ເກົາຫຼີ ຢ່າງສົມບູນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ ຟາມ​ມິງ​ຈິ້ງ ນາຍ​ົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຕ້ອນ​ຮັບ ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ລາວ ເຂົ້າ​​ຢ້ຽມ​ອຳ​ລາ

ທ່ານ ຟາມ​ມິງ​ຈິ້ງ ນາຍ​ົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຕ້ອນ​ຮັບ ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ລາວ ເຂົ້າ​​ຢ້ຽມ​ອຳ​ລາ

ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແສງເພັດ ຮຸ່ງບຸນຍວງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ນ້ຳໃຈ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ພັກ-ລັດ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
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