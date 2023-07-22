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ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາ ປາດຖະໜາຢາກພັດທະນາການພົວພັນຄູຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ ອາເມລິກາ ຮັບຮູ້ກົດລະບຽບເສດຖະກິດຕະຫຼາດຂອງ ຫວຽດນາມ, ຈຳກັດບັນດາມາດຕະການດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ປ້ອງກັນການຄ້າ ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ສົ່ງໄປ ອາເມລິກາ
(ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ອາເມລິກາ Janet Yellen)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ອາເມລິກາ Janet Yellen ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນໃນທຸກຊ່ອງທາງພັກ, ລັດ, ລັດຖະສະພາ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາ, ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ, ທຸກຂັ້ນ… ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ ອາເມລິກາ ຮັບຮູ້ກົດລະບຽບເສດຖະກິດຕະຫຼາດຂອງ ຫວຽດນາມ, ຈຳກັດບັນດາມາດຕະການດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ປ້ອງກັນການຄ້າ ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ສົ່ງໄປ ອາເມລິກາ; ທ່ານສະເໜີໃຫ້ ອາເມລິກາ ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ລັດຖະບານດີຈີຕອນຫຼາຍກວ່າ.

ສ່ວນທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີ Janet Yellen ຢືນຢັນວ່າ, ອາເມລິກາ ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະຄົ້ນຄວ້າລະອຽດບັນດາບັນຫາເຊິ່ງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເຕື້ອງເຖິງ ແລະ ຈະມີຄຳຕອບກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທີ່ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຢູ​ແກຼນ ລ້ວນ​ແຕ່​ກຳ​ນົດ​ວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ດຳ ອາດ​ຈະ​ແມ່ນ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ການ​ທະ​ຫານ

ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຢູ​ແກຼນ ລ້ວນ​ແຕ່​ກຳ​ນົດ​ວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ດຳ ອາດ​ຈະ​ແມ່ນ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ການ​ທະ​ຫານ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລັດເຊຍ ກຳນົດວ່າ ທຸກກຳປັ່ນຢູ່ທະເລດຳ ໄປເຖິງທ່າກຳປັ່ນແຫ່ງຕ່າງໆຂອງ ຢູແກຼນ “ອາດຈະແມ່ນກຳປັ່ນຂົນສົ່ງສິນຄ້າການທະຫານ”.
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