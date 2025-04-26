ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ຕີລາຄາການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກ່ຽວກັບພາສີອາກອນກັບ ຫວຽດນາມ ແມ່ນບັນລຸປະສິດທິຜົນ
ວັນທີ 24 ເມສາ, ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າການຄ້າ ອາເມລິກາ (USTR) ໄດ້ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບລະຫວ່າງທ່ານຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າການຄ້າ ອາເມລິກາ Jamieson L. Greer ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ໃນວັນທີ 23 ເມສາ, ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຄ້າ 2 ຝ່າຍລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ຕາມແຈ້ງການ, ທ່ານ Greer ໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາບາດກ້າວຕໍ່ໄປລະຫວ່າງ USTR ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບລະຫວ່າງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໃນວັນທີ 04 ເມສາ. 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າໃນການມຸ່ງໄປເຖິງການພົວພັນການຄ້າດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ຫວຽດນາມ ຢ່າງວ່ອງໄວ.
\ບັນດາລັດຖະມົນຕີໄດ້ຊີ້ນຳກຸ່ມເຕັກນິກຂອງ 2 ຝ່າຍດຳເນີນການປຶກສາຫາລືເຕັກນິກໃນຊຸມມື້ຈະມາເຖິງໂດຍໄວ ເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມເປີດກວ້າງການສຳຜັດຕະຫຼາດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາການກະທຳດ້ານການຄ້າທີ່ບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ.