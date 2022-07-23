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ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຟີລິບປິນ ແບ່ງປັນຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງທະເລ

ບັນດາຝ່າຍສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບຍຸດທະວິທີ “ເຂດສີຂີ້ເທົ່າ”, ພິເສດຢູ່ທະເລ ຮວາຕຸງ ແລະ ທະເລຕາເວັນອອກ.
  ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ (ພາບປະກອບ: Benarnews)  

ວັນທີ 22 ກໍລະກົດ, ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ຟີລິບປິນ (AFP) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງກັບກຳລັງປະກອບອາວຸດ ຟີລິບປິນ, ກຳລັງປ້ອງກັນ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ກອງບັນຊາການມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ອາເມລິກາ ຫາກໍ່ດຳເນີນການພົບປະຢູ່ສຳນັກງານ Camp Aguinaldo, ຢູ່ນະຄອນ Quezon, ປະເທດ ຟີລິບປິນ, ເພື່ອແບ່ງປັນບັນດາຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງທະເລ, ຊອກຫາມາດຕະການເພື່ອປົວແປງຄວາມສາມາດກະທົບເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຊ່ວຍນຳມາເຊິ່ງສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ.

ທີ່ການພົບປະ, ບັນດາຝ່າຍສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບຍຸດທະວິທີ “ເຂດສີຂີ້ເທົ່າ”, ພິເສດຢູ່ທະເລ ຮວາຕຸງ ແລະ ທະເລຕາເວັນອອກ. ບັນດາປະເທດໄດ້ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາລວມກ່ຽວກັບຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ທະເລ ຮວາຕຸງ ກໍຄືວິທີສຳຜັດໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທາງທະເລ ໃນຂອບເຂດກົດໝາຍສາກົນ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຝ່າຍກໍ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພທຳມະຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

JBIC ມີ​ຄວາມ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ຮ່ວມ​ມື, ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງພ້ອມ​ກັບ​ຫວຽດ​ນາມ ນັບ​ທັງ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ ແລະ ການ​ເງິນ​ໃນຫຼາຍ​ຂົ​ງ​ເຂດ

JBIC ມີ​ຄວາມ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ຮ່ວມ​ມື, ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງພ້ອມ​ກັບ​ຫວຽດ​ນາມ ນັບ​ທັງ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ ແລະ ການ​ເງິນ​ໃນຫຼາຍ​ຂົ​ງ​ເຂດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງສອງປະເທດ ແມ່ນຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ.
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