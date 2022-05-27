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ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາ ຄັດຄ້ານບັນດາການກະທຳຜິດກົດໝາຍຂອງ ຈີນ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ທະເລ ຮວາຕຸງ

ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນຫາຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮີອ ແລະ ການບິນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Antony Bliken ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຈະສືບຕໍ່ຄັດຄ້ານບັນດາການກະທຳເກາະຜິດ ແລະ ຜິດກົດໝາຍຂອງ ຈີນ ຢູ່ທະເລ ຮວາຕຸງ ແລະ ທະເລຕາເວັນອອກ.
  (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)  

 ວັນທີ 26 ພຶດສະພາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony Bliken ມີບົດກ່າວປາໄສເຮັດແຈ້ງນະໂຍບາຍຂອງ ອາເມລິກາ ສຳລັບ ຈີນ ໃນຫຼາຍບັນຫາ, ລວມທັງຄວາມເສລີໃນການເດືນເຮືອ ແລະ ການບິນ.

ໃນບົດກ່າວປາໄສຂອງຕົນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Antony Bliken ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ຍຸດທະສາດຂອງອຳນາດການປົກຄອງປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ສຳລັບຈີນໃນທົດສະວັດຈະມາເຖິງແມ່ນ “ລົງທຶນ, ຮ່ວມສຳພັນ ແລະ ແກ່ງແຍ້ງ”. ອາເມລິກາ ຈະແມ່ນປະເທດລົງທຶນໃຫ້ແກ່ບັນດາພື້ນຖານຂອງກຳລັງແຮງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ນັ້ນແມ່ນຄວາມສາມາດແກ່ງແຍ້ງ, ປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມສຳພັນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ພັນທະມິດ ແລະ ແກ່ແຍ້ງກັບ ຈີນ ເພື່ອແນໃສ່ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສ້າງວິໄສທັດໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດ.

ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນຫາຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮີອ ແລະ ການບິນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Antony Bliken ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຈະສືບຕໍ່ຄັດຄ້ານບັນດາການກະທຳເກາະຜິດ ແລະ ຜິດກົດໝາຍຂອງ ຈີນ ຢູ່ທະເລ ຮວາຕຸງ ແລະ ທະເລຕາເວັນອອກ. ອາເມລິກາ ສະໜັບສະໜູນບັນດາປະເທດເຂດແຄມທະເລໃນພາກພື້ນ ຮັກສາສິດເດີນເຮືອຂອງຕົນ. ອາເມລິກາ ກໍ່ຈະສົມທົບກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ພັນທະມິດ ແນໃສ່ຮັກສາຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນ, ສິ່ງທີ່ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ພາກພື້ນພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນໃນຫຼາຍທົດສະວັດຜ່ານມາ; ສືບຕໍ່ປະຕິບັດການເດີນເຮືອ ແລະ ຖ້ຽວບິນຢູ່ເຂດເຊິ່ງກົດໝາຍສາກົນອະນຸຍາດ.

  

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພົບປະແລກປ່ຽນແຂ່ງຂັນກິລາ, ວັດທະນາທຳເລີ່ມຕົ້ນການເຄື່ອນໄຫວຕ້ອນຮັບປີສາມັກຄີມັດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2022

ພົບປະແລກປ່ຽນແຂ່ງຂັນກິລາ, ວັດທະນາທຳເລີ່ມຕົ້ນການເຄື່ອນໄຫວຕ້ອນຮັບປີສາມັກຄີມັດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2022

ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳແຂວງຫຼວງພະບາງ, ທາງພາກເໜືອ ລາວ ຫາກໍ່ສົມທົບກັບ ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຢູ່ແຂວງ ເລີ່ມຕົ້ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕ້ອນຮັບປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2022.
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