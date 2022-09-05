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ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາຮ່ວມມືກັບຫວຽດນາມໃນການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ວັນທີ 3 ກັນຍາ ທ່ານຈອນແກລີ ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງປະທານາທິບໍດີອາເມລິກາກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ມາສຳຫຼວດ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງເບ໊ນແຈກ່ຽວກັບສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ວັນທີ 3 ກັນຍາ ທ່ານຈອນແກລີ ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງປະທານາທິບໍດີອາເມລິກາກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ມາສຳຫຼວດ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງເບ໊ນແຈກ່ຽວກັບສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

   

ທ່ານເລຂາພັກແຂວງເບ໊ນແຈເລດຶກເຖາະພົບປະກັບທ່ານຈອນແກລີ

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາພັກແຂວງເບ໊ນແຈ ເລດຶກເຖາະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແຂວງເບ໊ນແຈພວມຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ນ້ຳທະເລຍືງສູງຂຶ້ນ. ໃນນັ້ນສະພາບນ້ຳທະເລຊຶມ, ດິນເຊາະເຈື່ອນພວມນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດ. ເບ໊ນແຈສະແດງຄວາມຫວັງວ່າອາເມລິກາຈະຕັ້ງໜ້າຮ່ວມມືໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ໃນນັ້ນມີການຮ່ວມມືໜູນແຂວງເບ໊ນແຈປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳ ປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານຜົນສະທ້ອນຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ...

   ຕາມທ່ານຈອນແກລີ ແລ້ວ ອາເມລິກາຈະຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນນັ້ນມີແຂວງເບ໊ນແຈເພື່ອປະຕິບັດການວິເຄາະຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດເພື່ອມີທິດທາງແກ້ໄຂໃນໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກາວແຫຼງ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ນະຄອນຮ່ຳຮຽນທົ່ວໂລກ Unesco

ກາວແຫຼງ ໄດ້ຮັບລາງວັນ “ນະຄອນຮ່ຳຮຽນທົ່ວໂລກ Unesco”

ກາວແຫຼງໃນແຂວງດົ່ງທາບແມ່ນນະຄອນຖັດຈາກແຂວງຫ໋າຍເຢືອງ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ຊາແດັກ ຂອງດົ່ງທາບ ແລະ ວິງຂອງເງະອານໄດ້ຮັບການເຊີດຊູນຳເຂົ້າ ເຄືອຂ່າຍນະຄອນຮ່ຳຮຽນທົ່ວໂລກ ຂອງ Unesco ພ້ອມກັບ 76 ນະຄອນຂອງ 43 ປະເທດອື່ນ.
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