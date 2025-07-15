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ຂ່າວສານ

ອາຊຽນ + 3 ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາເຊື່ອມໂຍງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການປະຕິຮູບ WTO

ບັນດາລັດຖະມົນຕີໄດ້ຊົມເຊີຍເລື່ອງຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຂອງບັນດາການນຳ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າທົ່ວໂລກ.
ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ASEAN+3 (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ກົວລາລຳເປີ, ປະເທດ ມາເລເຊຍ, ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ພ້ອມກັບ ຍີ່ປຸ່ນ, ຈີນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ (ASEAN+3, APT) ໄດ້ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມໂຍງດ້ານເສດຖະກິດເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ຮັກສາລະບົບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ ບົນກົດໝາຍໃນສະພາບການຂາດຄວາມສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າທົ່ວໂລກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຖະແຫຼງການຂອງປະທານ ອາຊຽນ 2025 ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ + 3 ຄັ້ງທີ 26 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີໄດ້ຊົມເຊີຍເລື່ອງຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຂອງບັນດາການນຳ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າທົ່ວໂລກ. ກອງປະຊຸມກໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຊຸກຍູ້ ແລະ ຍົກສູງບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພາຍນອກ, ປັບປຸງກຳລັງແຮງຂອງລະບົບສະໜອງ ແລະ ຫັນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານພາກພື້ນ (RCEP) ໃຫ້ໄດ້ສູງທີ່ສຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

UNESCO ອະນຸມັດຜ່ານການດັດປັບເຂດແດນມໍລະດົກໂລກລວມມີ 2 ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ

UNESCO ອະນຸມັດຜ່ານການດັດປັບເຂດແດນມໍລະດົກໂລກລວມມີ 2 ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ

ເລື່ອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 2 ແຫ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ UNESCO ຈະເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກໂລກແບບຮ່ວມຊາຍແດນ
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