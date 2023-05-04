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ຂ່າວສານ

ອາຊຽນ +3 ຊຸກຍູ້ການປັບປຸງເຄືອຂ່າຍຄວາມປອດໄພດ້ານການເງິນທົ່ວໂລກ

ບັນດາຝ່າຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນໃນພາກພື້ນ ຜ່ານຫຼາຍກົນໄກ, ໃນນັ້ນມີກົນໄກຫັນຂໍ້ລິເລີ່ມ ຊຽງໃໝ່...
(ພາບປະກອບ:bnews.vn)

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ການເງິນແຖວໜ້າຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ, ຈີນ, ສ ເກົາຫຼີ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຄວນເພີ່ມທະວີເຄືອຂ່າຍຄວາມປອດໄພທາງການເງິນທົ່ວໂລກຕໍ່ໜ້າບັນດາຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດ. ເນື້ອໃນນີ້ໄດ້ຍົກອອກມາທີ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການເງິນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານສູນກາງ ອາຊຽນ +3 ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ພຶດສະພາ ຢູ່ນະຄອນ Incheon (ປະເທດ ສ ເກົາຫຼີ), ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມປະຈຳປີຄັ້ງທີ  56 ຂອງສະພາຜູ້ວ່າການທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ (ADB).

        ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ບັນດາຝ່າຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນໃນພາກພື້ນ ຜ່ານຫຼາຍກົນໄກ, ໃນນັ້ນມີກົນໄກຫັນຂໍ້ລິເລີ່ມ ຊຽງໃໝ່ເປັນຫຼາຍຝ່າຍ.ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ການເງິນຢັ້ງຢືນການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນຂອງ ອາຊຽນ +3 ສວມບົດບາດນັບມື້ນັບຈຳເປັນເພື່ອແນໃສ່ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພາກພື້ນ ຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານ ອາຊຽນ ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ການຊຸກຍູ້ເສົາຄ້ຳວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ

ປະທານ ອາຊຽນ ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ການຊຸກຍູ້ເສົາຄ້ຳວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ

ບັນດາບັນຫາທີ່ໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເໝາະສົມກັບເສົາຄ້ຳ “ຈຸດສຸມການເຕີບໂຕ” ໃນອາຍຸການເປັນປະທານ ອາຊຽນ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ ໃນປີ 2023.
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