ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບ
ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາກຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo, ປະທານ ອາຊຽນ 2023, ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ອາຊຽນ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບ, ກໍຄືເພີ່ມທະວີບົດບາດໃຈກາງຂອງກຸ່ມ ໃນເລື່ອງຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ພາກພື້ນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ AMM – 56 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joko Widodo, ເນັ້ນໜັກວ່າ, ອາຊຽນ ຈະບໍ່ກາຍເປັນ “ສັງວຽນແກ່ງແຍ້ງ” ຫຼື ເປັນກຳລັງມອບສິດໃຫ້ບໍ່ວ່າປະເທດໃດ, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງການເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ. ທ່ານ Joko Widodo, ໄດ້ໃສ່ໃຈວ່າ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ມີພູມປັນນຍາ ກໍຄືການໜູນຊ່ວຍຂອງທັງບັນດາປະເທດພັດທະນາ ແລະ ປະເທດເປັນມິດ ເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງວິທີສຳຜັດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມ. ການນຳ ອິນໂດເນເຊຍ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາປະເທດຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງຕ່າງໆຂອງ AMM -56 ແມ່ນເພື່ອຊອກຫາມາດຕະການແກ້ໄຂໃຫ້ແກ່ບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.