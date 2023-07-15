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ຂ່າວສານ

ອາຊຽນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບ

ອາຊຽນ ຈະບໍ່ກາຍເປັນ “ສັງວຽນແກ່ງແຍ້ງ” ຫຼື ເປັນກຳລັງມອບສິດໃຫ້ບໍ່ວ່າປະເທດໃດ, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງການເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo, ປະທານ ອາຊຽນ 2023 (ພາບ: ANTARA)

ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາກຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo, ປະທານ ອາຊຽນ 2023, ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ອາຊຽນ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບ, ກໍຄືເພີ່ມທະວີບົດບາດໃຈກາງຂອງກຸ່ມ ໃນເລື່ອງຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ພາກພື້ນ.       

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ AMM – 56 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joko Widodo, ເນັ້ນໜັກວ່າ, ອາຊຽນ ຈະບໍ່ກາຍເປັນ “ສັງວຽນແກ່ງແຍ້ງ” ຫຼື ເປັນກຳລັງມອບສິດໃຫ້ບໍ່ວ່າປະເທດໃດ, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງການເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ. ທ່ານ Joko Widodo, ໄດ້ໃສ່ໃຈວ່າ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ມີພູມປັນນຍາ ກໍຄືການໜູນຊ່ວຍຂອງທັງບັນດາປະເທດພັດທະນາ ແລະ ປະເທດເປັນມິດ ເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງວິທີສຳຜັດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມ. ການນຳ ອິນໂດເນເຊຍ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາປະເທດຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງຕ່າງໆຂອງ AMM -56 ແມ່ນເພື່ອຊອກຫາມາດຕະການແກ້ໄຂໃຫ້ແກ່ບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

AMM – 56 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມກ່ຽວຂ້ອງ: ຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນກັນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື

AMM – 56 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມກ່ຽວຂ້ອງ: ຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນກັນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື

ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ຄັ້ງທີ 56 (AMM-56) ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ອັດລົງພາຍຫຼັງໄດ້ໂຮມປະຊຸມທາງການເປັນເວລາ 4 ວັນ (ແຕ່ວັນທີ 11 – 14 ກໍລະກົດ), ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ.
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