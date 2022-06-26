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ຂ່າວສານ

ອາຊຽນ ເພີ່ມທະວີການສຳຜັດຫຼາຍຂະແໜງເພື່ອແນໃສ່ຄຸ້ມຄອງໄພທຳມະຊາດ

ບັນດາກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມກ້າວໜ້າໃນການປະຕິບັດໂຄງການວຽກງານປະຕິບັດສັນຍາ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ
  ນຳ້ແກ່ງຢູ່ ມາເລເຊຍແຕ່ເດືອນ ທັນວາ 2021 ເຖິງເດືອນມັງກອນ2022 ເຮັດໃຫ້ 120.000 ຄົນຕ້ອງອົບພະຍົບຫຼົບໄພ  

 ຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄພທຳມະຊາດ (ACDM) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ACDM ຄັ້ງທີ 40, ກອງປະຊຸມ ACDM- ຈີນ ຄັ້ງທີ 3, ກອງປະຊຸມ ACDM - ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 3, ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານຄັ້ງທີ 16 ຂອງສູນປະສານງານ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໄພທຳມະຊາດ.

ດ້ວຍຖານະເປັນປະທານ ACDM ປີ 2022, ກົມປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄພທຳມະຊາດ ຂຶ້ນກັບກະຊວງພາຍໃນ ໄທ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ, ເຊິ່ງດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21 – 23 ມິຖຸນາ ແບບທາງໄກ. ບັນດາກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມກ້າວໜ້າໃນການປະຕິບັດໂຄງການວຽກງານປະຕິບັດສັນຍາ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ຮັບມືຢ່າງຮີບດ່ວນໄລຍະ 2021 – 2025, ຮັບຮອງເອົາແຜນການວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພທຳມະຊາດ ອາຊຽນ - ສ.ເກົາຫຼີ ໄລຍະ 2021 – 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີເປີດສັບປະດາ ງານມະໂຫລານ ເຫວ້ 2022

ພິທີເປີດສັບປະດາ ງານມະໂຫລານ ເຫວ້ 2022

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ມິຖຸນານ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ງໍ້ມົນ, ນະຄອນ ເຫ້ວ, ສັບປະດາ ງານມະໂຫລານ ເຫວ້ 2022 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ມໍລະດົກວັດທະນະທຳເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ພັດທະນາ” ໄດ້ຮັບການເປີດ.
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