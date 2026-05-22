ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ - ອີຢູ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ
ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ປະຈຳນະຄອນ ວຽນ, ປະເທດ ໂອຕາລິດ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ Carl Hallegardt, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພາບ ເອີລົບ (ອີຢູ), ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື ອາຊຽນ - ອີຢູ, ວິວັດການປະຕິຮູບສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ການຮ່ວມມືຢູ່ອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ (IAEA).
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Carl Hallegardt ຢືນຢັນວ່າ ອີຢູ ສືບຕໍ່ຖື ອາຊຽນ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນ ໃນການຊຸກຍູ້ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ວູເລທາຍຮວ່າງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ວຽນ, ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນສະພາບການແກ່ງແຍ້ງຍຸດທະສາດລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃຫຍ່, ອາຊຽນ ແລະ ອີຢູ ຕ້ອງແບ່ງປັນບັນດາຄຸນຄ່າ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດລວມໃຫ້ຫຼາຍກວ່າໃນການຊຸກຍູ້ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ເສີມຂະຫຍາຍ “ເລື່ອງເປັນເຈົ້າຕົນເອງຍຸດທະສາດລວມໝູ” ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ຍົກສູງສຽງເວົ້າຂອງ 2 ພາກພື້ນໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທົ່ວໂລກ.
ສິ້ນສຸດການພົບປະ, ບັນດາເອກອັກຄະລັດທູດ ອາຊຽນ ຢືນຢັນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບ ອີຢູ ເພື່ອປົກປ້ອງລະບົບຫຼາຍຝ່າຍ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ຜ່ານນັ້ນ, ກໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.