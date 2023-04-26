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ຂ່າວສານ

ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ໄດ້ຮັບກ່ວາ 20 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດເພື່ອຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19

ADB ກໍ່ໄດ້ຍົກອອກຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງຈຳນວນເງິນ 6,7 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອແນໃສ່ໜູນຊ່ວຍການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ປັບຕົວໃຫ້ແທດເໝາະກັບດິນຟ້າອາກາດໃນປີ 2022
  (ພາບປະກອບຈາກ ADB)  

ວັນທີ 24 ເມສາ, ທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ (ADB) ປະກາດບົດລາຍງານປະຈຳປີ ປີ 2022 ທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທະນາຄານແຫ່ງນີ້ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈ່າຍຈຳນວນເງິນ 20,5 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ຈາກບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອໜູນຊ່ວຍ ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ສືບຕໍ່ຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ -19, ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ວິກິດການເສດຖະກິດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ADB ກໍ່ໄດ້ຍົກອອກຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງຈຳນວນເງິນ 6,7 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອແນໃສ່ໜູນຊ່ວຍການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ປັບຕົວໃຫ້ແທດເໝາະກັບດິນຟ້າອາກາດໃນປີ 2022, ບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະໜອງຈຳນວນເງິນ 100 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໜູນຊ່ວຍໃຫ້ຂົງເຂດນີ້ໃນໄລຍະ 2019 – 2030.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ເພື່ອແກ້ໄຂວິກິດການສະບຽງອາຫານທີ່ນັບມື້ນັບໜັກໜ່ວງໃນພາກພື້ນ, ADB ກໍ່ໄດ້ສະຫງວນຈຳນວນເງິນ 3,7 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ຕາມໂຄງການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານທີ່ມີມູນຄ່າ 14 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ຂອງທະນາຄານ, ຟື້ນຟູການສະໜອງສະບຽງອາຫານທີ່ຈຳເປັນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ປັບປຸງລະບົບຜະລິດສະບຽງອາຫານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ ສູນ​ກາງ​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ ສູນ​ກາງ​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງການ ໄລຍະ 2022 – 2027 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
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