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ຂ່າວສານ

ອັດ​​ງານ​ແຂ່ງ​ຂັນສິ​ລະ​ປະຂັບ​ລຳ​ພື້ນ​ເມືອງວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ບັນ​ດາ​ເຜົ່າ

ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຊົມບັນດາລາຍການສະແດງທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ 24 ກອງສິລະປະກອນພື້ນເມືອງ ທີ່ມາຈາກຫຼາຍແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ, ອັນໄດ້ສ້າງເປັນບັນຍາກາດມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ.
(ພາບ: TTXVN)

ພາຍຫຼັງໄດ້ດຳເນີນມາເປັນເວລາ 4 ວັນຢູ່ນະຄອນ ກວ໋າງງາຍ, ແຂວງ ກວ໋າງງາຍ ແຕ່ວັນທີ 1 – 4 ສິງຫາ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 4 ສິງຫາ, ງານແຂ່ງຂັນສິລະປະຂັບລຳພື້ນເມືອງວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າ ກໍໄດ້ອັດລົງ. ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຊົມບັນດາລາຍການສະແດງທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ 24 ກອງສິລະປະກອນພື້ນເມືອງ ທີ່ມາຈາກຫຼາຍແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ, ອັນໄດ້ສ້າງເປັນບັນຍາກາດມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ. ທ່ານ ຫງວຽນກວັກຮຸຍ, ຮອງຫົວໜ້າກົມວັດທະນະທຳຮາກຖານ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:   

        “ຜົນສຳເລັດຂອງງານແຂ່ງຂັນນີ້ ແມ່ນການປະກົດມີນັກສິລະປະກອນໜຸ່ມຫຼາຍຄົນ, ມີເດັກນ້ອຍ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສະແດງພ້ອມກັບບັນດານັກສິລະປະການມີອາຍຸສູງກວ່າ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມສຳລັບຄົນລຸ້ນໜຸ່ມໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ມີນ້ຳໃຈຮັກມັກ, ມົວເມົາກັບມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸຂອງຊາດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​​ສາ​ມັນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ 2024

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​​ສາ​ມັນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ 2024

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ລັດຖະບານໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2024 ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນຕີລາຄາກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມເດືອນກໍລະກົດ ແລະ 7 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024.
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