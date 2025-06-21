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ຂ່າວສານ

ອັດ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ທ່ານປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ເລກວັກມິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳສະມາຄົມສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດ 2025 ຢັ້ງຢືນວ່າເວທີປາໄສສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 2 ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ກາຍເປັນຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ເລກວັກມິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ (ພາບ: TTXVN)

ພາຍຫຼັງສອງວັນດຳເນີນດ້ວຍວາລະປຶກສາຫາລື 10 ຄັ້ງ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ເວທີປາໄສສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 2 ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຫຼາຍຜູ້ແທນພ້ອມກັບຜູ້ຕາງໜ້າຂອງບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນ, ຄະນະ, ຂະແໜງການ, ວິສາຫະກິດ, ສຳນັກຂ່າວສານ, ສື່ມວນຊົນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

ກ່າວຄຳເຫັນອັດເວທີປາໄສ, ທ່ານປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ເລກວັກມິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳສະມາຄົມສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດ 2025 ຢັ້ງຢືນວ່າເວທີປາໄສສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 2 ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ກາຍເປັນຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ.

ເວທີປາໄສສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 2 ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນພື້ນຖານພູມປັນຍາ ແລະ ການໂອ້ລົມສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກງານການຂ່າວໃນທົ່ວປະເທດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນສະຖານທີ່ເປີດບັນດາວິທີການເພື່ອໃຫ້ສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມ ປ່ຽນແປງໃໝ່, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ມຸ່ງໄປເຖິງພື້ນຖານສື່ມວນຊົນທີ່ເປັນມືອາຊີບ, ທັນສະໄໝ ແລະ ວັດທະນະທຳມະນຸດໃນສັງກາດບືນຕົວຂຶ້ນຂອງຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈັດ​ວັນ​ບຸນ​ປະ​ກາດ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ 2 ​ຂັ້ນ ໃນ​ວັນ​ທີ 30 ມິ​ຖຸ​ນາ

ຈັດ​ວັນ​ບຸນ​ປະ​ກາດ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ 2 ​ຂັ້ນ ໃນ​ວັນ​ທີ 30 ມິ​ຖຸ​ນາ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຂະແໜງການຊີ້ນຳໂດຍກົງ ການສຳຫຼວດກວດກາ, ຮີບດ່ວນປະກາດໃຊ້ບັນດາເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການແບ່ງຂັ້ນ, ແບ່ງອຳນາດ, ແບ່ງສິດອຳນາດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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