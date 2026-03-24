ຂ່າວສານ
ອັດຕາປິ່ນປົວພະຍາດວັນນະໂລກຢ່າງສຳເລັດຜົນຢູ່ ຫວຽດນາມ ບັນລຸປະມານ 90%, ສູງກວ່າອັດຕາສະເລ່ຍທົ່ວໂລກ
ວັນທີ 24 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໂຮງໝໍປອດສູນກາງ, ໂຄງການຕ້ານພະຍາດວັນນະໂລກແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດວັນນະໂລກໂລກ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມໂດຍກົງ ແລະ ທາງໄກຢູ່ຫຼາຍສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຂອງບັນດາຮາກຖານປິ່ນປົວພະຍາດວັນນະໂລກ ແລະ ພະຍາດປອດໃນທົ່ວປະເທດ. ນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຊຸມຊົນກ່ຽວກັບບັນດາຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຂອງພະຍາດວັນນະໂລກຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.
ຕາມທ່ານ ປອ. ແພດໝໍອາວຸໂສ ດິງວັນເລື້ອງ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍປອດສູນກາງ, ຫົວໜ້າຄະນະບໍລິຫານໂຄງການປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດວັນນະໂລກແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ພະຍາດວັນນະໂລກ ສາມາດປິ່ນປົ່ວໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ ຖ້າກວດພົບເຫັນແຕ່ຫົວທີ ແລະ ມີການປິ່ນປົ່ວຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນ. ຄົນເຈັບພຽງແຕ່ປິ່ນປົວພາຍໃນ 6 ເດືອນຫາ 1 ປີ ກໍຫາຍດີ, ບໍ່ເກີດມີຜົນຄຽງຂ້າງ. ອັດຕາປິ່ນປົວຢ່າງສຳເລັດຜົນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນປັດຈຸບັນບັນລຸປະມານ 90%, ສູງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍທົ່ວໂລກ (88%).