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ຂ່າວສານ

ອັດ​ຕາ​ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດວັນ​ນະ​ໂລກຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ​ບັນ​ລຸ​ປະ​ມ​ານ 90%, ສູງກວ່າ​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ​ທົ່ວ​ໂລກ

ອັດຕາປິ່ນປົວຢ່າງສຳເລັດຜົນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນປັດຈຸບັນບັນລຸປະມານ 90%, ສູງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍທົ່ວໂລກ (88%).
ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດວັນນະໂລກໂລກ (ພາບ: VTCnews)

ວັນທີ 24 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໂຮງໝໍປອດສູນກາງ, ໂຄງການຕ້ານພະຍາດວັນນະໂລກແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດວັນນະໂລກໂລກ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມໂດຍກົງ ແລະ ທາງໄກຢູ່ຫຼາຍສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຂອງບັນດາຮາກຖານປິ່ນປົວພະຍາດວັນນະໂລກ ແລະ ພະຍາດປອດໃນທົ່ວປະເທດ. ນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຊຸມຊົນກ່ຽວກັບບັນດາຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຂອງພະຍາດວັນນະໂລກຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.

 

  ທ່ານ ປອ. ແພດໝໍອາວຸໂສ ດິງວັນເລື້ອງ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍປອດສູນກາງ (ພາບ: nhandan.vn)  

ຕາມທ່ານ ປອ. ແພດໝໍອາວຸໂສ ດິງວັນເລື້ອງ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍປອດສູນກາງ, ຫົວໜ້າຄະນະບໍລິຫານໂຄງການປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດວັນນະໂລກແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ພະຍາດວັນນະໂລກ ສາມາດປິ່ນປົ່ວໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ ຖ້າກວດພົບເຫັນແຕ່ຫົວທີ ແລະ ມີການປິ່ນປົ່ວຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນ. ຄົນເຈັບພຽງແຕ່ປິ່ນປົວພາຍໃນ 6 ເດືອນຫາ 1 ປີ ກໍຫາຍດີ, ບໍ່ເກີດມີຜົນຄຽງຂ້າງ. ອັດຕາປິ່ນປົວຢ່າງສຳເລັດຜົນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນປັດຈຸບັນບັນລຸປະມານ 90%, ສູງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍທົ່ວໂລກ (88%).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ເນື້ອ​ໃນ ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ເນື້ອ​ໃນ “ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ”

ວັນທີ 23 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານ ຫງວຽນມິງເຕີມ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນສະຖານທູດ ໄດ້ເຂົ້າມາອວຍພອນ ທ່ານ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລາວ, ເນື່ອງໃນໂອກາດ ທ່ານໄດ້ຮັບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຈາກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຊຸດທີ X ໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ. ລາວ.
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