Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 3, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ XV

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ພິຈາລະນາວຽກງານຈຳນວນຫຼາຍ, ດ້ວຍຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ຄວາມເປັນເອກະພາບສູງ, ຕົກລົງຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນປີ 2022 ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກນັບທັງໄລຍະ 2021 – 2025 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໄປ.

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ພິຈາລະນາວຽກງານຈຳນວນຫຼາຍ, ດ້ວຍຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ຄວາມເປັນເອກະພາບສູງ, ຕົກລົງຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນປີ 2022 ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກນັບທັງໄລຍະ 2021 – 2025 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໄປ.

    

ພິທີອັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ໄດ້ອັດລົງພາຍຫຼັງເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 19 ວັນ. ກ່າວຄຳເຫັນອັດກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ພິຈາລະນາວຽກງານຈຳນວນຫຼາຍ, ດ້ວຍຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ຄວາມເປັນເອກະພາບສູງ, ຕົກລົງຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນປີ 2022 ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກນັບທັງໄລຍະ 2021 – 2025 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໄປ. ສະຫຼຸບໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມໂດຍສັງເຂບ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

        “ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຕົກລົງຫຼາຍການກຳນົດທິດໃຫຍ່, ໜ້າທີ່ ແລະ ມາດຕະການຈຸດສຸມເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານ, ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຂ້ຽວຂາດ ເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດເປົ້າໝາຍ, ຄາດໝາຍ, ໜ້າທີ່, ມາດຕະການທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ພິເສດແມ່ນເລັ່ງຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຄົບຊຸດ ແລະ ຍູ້ໄວລະດັບການປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກລັດ ແລະ ປະຕິບັດບ້ວງນະໂຍບາຍງົບປະມານປິການເງິນ, ເງິນຕາໜູນຊ່ວຍໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ…, ແນໃສ່ຂຸດຄົ້ນແຫຼ່ງກຳລັງ, ປຸກລຸກທຸກຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ສ້າງກຳລັງໜູນເພື່ອຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຢ່າງວ່ອງໄວ.”

        ກ່ຽວກັບວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ 5 ສະບັບ, ມະຕິ 3 ສະບັບ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍອື່ນອີກ 06 ສະບັບ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫັນແຜນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງຂອງພັກເປັນລະບອບລະບຽບການໄດ້ຢ່າງທັນການ, ສືບຕໍ່ຫັນລັດຖະທຳມະນູນປີ 2013 ເປັນລະອຽດ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນ.

        ຕາມທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ແລ້ວ, ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຢູ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີໂຄງການສຳຄັນລະດັບຊາດ ເຖິງ 5 ໂຄງການ ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຕົກລົງແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນ, ອັນໄດ້ຍົກຈຳນວນໂຄງການທັງໝົດ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນ ໃນປີທຳອິດຂອງອາຍຸການຂຶ້ນເປັນ 6 ໂຄງການ ດ້ວຍມູນຄ່າລົງທຶນທັງໝົດກວ່າ 390 ພັນຕື້ດົ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ການ​ຮ່ວມ​ສໍ​າ​ພັນ ອາ​ຊຽນ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ການ​ຮ່ວມ​ສໍ​າ​ພັນ ອາ​ຊຽນ

ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຫາຍບັ່ງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຊຽນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 67 ຂອງກຸ່ມຮັບຜິດຊອບສະເພາະຂໍ້ລິເລີ່ມການຮ່ວມສຳພັນ ອາຊຽນ (IAI) ຢູ່ສຳນັກງານ ຄະນະເລຂາ ອາຊຽນ ຢູ່ ຈາກກາຕາ (ອິນໂດເນເຊຍ).
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top