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ຂ່າວສານ

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 42 ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 42.
ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນອັດກອງປະຊຸມ (ພາບ: quochoi.vn)
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນອັດກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ໃນກອງປະຊຸມນີ້ (ໂດຍເລີ່ມດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 5 ກຸມພາ), ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພິຈາລະນາຫຼາຍເນື້ອໃນ, ໃນນັ້ນ ມີ 16 ເນື້ອໃນເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດໃນກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ເຊິ່ງຈະໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ ແລະ 2 ເນື້ອໃນຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດໃນກອງປະຊຸມນັດສາມັນຄັ້ງທີ 9, ຈຸດສຸມແມ່ນຮັບໃຊ້ການສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃຫ້ກະທັດລັດ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບັນດາເນື້ອໃນຈຸດສຸມ, ຮີບດ່ວນ ໂດຍລັດຖະບານຍື່ນສະເໜີມາ, ແນໃສ່ແກ້ໄຂຈຸດອຸດຕັນ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົນໄກ, ນະໂຍບາຍທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະສຳລັບໂຄງການ, ກິດຈະກຳຈຳນວນໜຶ່ງ.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາອົງການສຸມໃສ່ສັບຊ້ອນກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດ, ພ້ອມທັງເປັນເຈົ້າການຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາອົງການ, ສຳນັກງານໃຫ້ດຳເນີນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບໍ່ຖືກຂາດວັກຂາດຕອນ; ປະຕິບັດລະບອບ, ນະໂຍບາຍສຳລັບພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ພາລະກອນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກການສັບຊ້ອນນີ້ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລົບ​ລ້າງ​ເຮືອນ​ຢູ່​ຊົ່ວ​ຄ​າວ, ເຮືອ​ນ​ຮົ່ວ​ເພ ກວ່າ 100.000 ຫຼັງ

ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລົບ​ລ້າງ​ເຮືອນ​ຢູ່​ຊົ່ວ​ຄ​າວ, ເຮືອ​ນ​ຮົ່ວ​ເພ ກວ່າ 100.000 ຫຼັງ

ໄລ່ຮອດວັນທີ 07 ກຸມພາ, ທົ່ວປະເທດໄດ້ໃຫ້ການໜູນຊ່ວຍລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວເພ 100.637 ຫຼັງ.
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