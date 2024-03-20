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ຂ່າວສານ

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 31 ຂ​ອງ ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພາຍຫຼັງການເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 3,5 ວັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ 7 ສະບັບ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມ (ພາບ:quochoi.vn)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະອັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 31 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມີນາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພາຍຫຼັງການເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 3,5 ວັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ 7 ສະບັບ.

 ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະເໜີບັນດາກຳມາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ສືບຕໍ່ບູລະນະ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບສູງທີ່ສຸດ ຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບຕ່າງໆ ເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະເພາະກິດ, ຄາດວ່າຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 26 ມີນາຈະມາເຖິງ. ໃນວາລະປະຊຸມນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ໄດ້ຈັດການຊັກຖາມ ສຳລັບ 2 ກຸ່ມບັນຫາຂຶ້ນກັບຂົງເຂດການເງິນ ແລະ ການທູດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ເລຂານຸການໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຍື່ນຮ່່າງມະຕິຂໍຄຳເຫັນຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໂດຍໄວ ເພື່ອປະກາດໃຊ້ມະຕິກ່ຽວກັບການຊັກຖາມ ເຮັດເປັນບ່ອນອີງທາງດ້ານນິຕິກຳ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖ​ະ​ທູດ ລາວ ຄຳ​ເພົາ ເອີນ​ທະ​ວັນ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖ​ະ​ທູດ ລາວ ຄຳ​ເພົາ ເອີນ​ທະ​ວັນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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