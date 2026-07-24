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ຂ່າວສານ

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 3 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ XIV

ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 3 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິ​ດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ XIV ຖືກ​ອັດ​ລົງ​ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 24 ກໍ​ລະ​ກົດ, ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ພາຍຫຼັງ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ 5 ວັນ (ແຕ່​ວັນ​ທີ 20 – 24 ກໍ​ລະ​ກົດ). ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ມີ​ບົດ​ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ເນື້ອ​ໃນ​ຊີ້​ນຳ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ.
  ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 3 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິ​ດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ XIV ຖືກ​ອັດ​ລົງ​ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 24 ກໍ​ລະ​ກົດ, ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ (ພາບ: VNA)  

ກໍ​ໃນ​ວາ​ລະ​ອັດ​ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ, ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຮຽກ​ຮ​້ອງ​ໃຫ້​ທົ່ວ​ພັກ, ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ, ທົ່ວ​ກອງ​ທັບ​ສືບ​ຕໍ່​ເສີມ​ຂ​ະ​ຫຍາຍ​ມູນ​ເຊື້ອ​ຮັກ​ຊາດ; ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ, ຮ່ວມ​ແຮງ​ຮ່ວມ​ໃຈ; ຍົກ​ສູງ​ເຈດ​ຈຳ​ນົງ​ເພີ່ງ​ຕົນ​ເອງ, ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ, ປະ​ດິດ​ຄິດ​ສ້າງ, ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ສູ້​ຊົນ​ຜ່ານ​ຜ່າ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ, ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ, ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມະ​ຕິ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຂອງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ມີ​ໄຊ.

ໃນ​ວາ​ລະ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ຕອນ​ບ່າຍ ກ່ອນ​ເວ​ລາ​ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໄດ້​ຮັບ​ຟັງ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຮັບ​ເອົາ​ຄຳ​ເຫັນ, ອະ​ພິ​ປາຍ​ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ສູນ​ກາງ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ສຳ​ລັບ​ກຸ່ມ​ເນື້ອ​ໃນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ກໍ່​ສ້າງ​ພັກ; ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ; ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ສັງ​ຄົມ​ປອດ​ໄພ ແລະ ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ແຫ່ງ​ຊາດ. ສູນ​ກາງ​ໄດ້​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື, ປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ໃສ່​ບັນ​ດາ​ເນື້ອ​ໃນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ມະ​ຕິ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 3 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາກງ​ພັກ​ຊຸດ​ທີ XIV.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຍາດ​ໄດ້​ລາງວັນ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ສາ​ກົນ Lev N. Tolstoy ປີ 2026

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຍາດ​ໄດ້​ລາງວັນ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ສາ​ກົນ Lev N. Tolstoy ປີ 2026

ລາງວັນ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ສາ​ກົນ Lev N. Tolstoy ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ລາງວັນ​ອັນ​ສູງ​ສົ່ງ​ລະ​ດັບ​ສາ​ກົນ ໂດຍ ລັດ​ເຊຍ ລິ​ເລີ່ມ ແນ​ໃສ່​ເຊີດ​ບັນ​ດາ​ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ ແລະ ອົງ​ການ​ຈັ​ດ​ຕັ້ງ​ທີ່​ມີ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃຫ້​ແກ່​ພາ​ລະ​ກິດ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ, ການ​ຮ່ວມ​ມື ແລະ ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເຊິ່ງ​ກັນ​ ແລະ ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ຊົນ​ຊາດ.
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