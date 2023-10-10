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ຂ່າວສານ

ອັດງານ​ມະ​ຫາ​ກຳ​ກິ​ລາ​ອາ​ຊີ ຄັ້ງ​ທີ 19

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີສຽງ ແລະ ທ່ານ Raja Randhir Singh, ຜູ້ຮັກສາການປະທານສະພາ Olympic ອາຊີ ພ້ອມກັບການນຳບາງປະເທດ, ເຂດແຄ້ວນ, ນັກກິລານັບພັນຄົນ, ຜູ້ຊົມ
ພິທີອັດງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີ ຄັ້ງທີ 19 (ASIAD 19)

ພິທີອັດງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີ ຄັ້ງທີ 19 (ASIAD 19) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 8 ຕຸລາ, ຢູ່ສະໜາມກິລາ ສູນກິລາ Olympic ທີ່ນະຄອນ ຫາງເຈົາ, ປະເທດຈີນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີສຽງ ແລະ ທ່ານ Raja Randhir Singh, ຜູ້ຮັກສາການປະທານສະພາ Olympic ອາຊີ ພ້ອມກັບການນຳບາງປະເທດ, ເຂດແຄ້ວນ, ນັກກິລານັບພັນຄົນ, ຜູ້ຊົມ, ຜູ້ນິຍົມກິລານັບໝື່ນຄົນທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດເຂົ້າຮ່ວມພິທີອັດ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີອັດ, ທ່ານ ກາວຈື໋ຕານ, ປະທານຄະນະຈັດຕັ້ງງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີ ຄັ້ງທີ 19, ພ້ອມທັງເປັນປະທານຄະນະກຳມະການ Olympic ຈີນ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຈີນໄດ້ຈັດຕັ້ງງານບຸນ ASIAD ດ້ວຍສີສັນທີ່ຈີນ ແລະ ມີຄຸບລັກສະນະ ອາຊີ.

ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ASIAD 19 ແລະ ຢືນອັນດັບ 21 ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຫຼຽນ ດ້ວຍຜົນງານ ຫຼຽນຄຳ 3 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 5 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນທອງ 19 ຫຼຽນ.

ງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີ ຄັ້ງທີ 20 (ASIAD 20) ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ Nagoya, ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນປີ 2026.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ

ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ

ໃນອາຍຸການໃໝ່, ສະມາຄົມສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຝຶກອົບຮົມ, ກໍ່ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານ; ຕັ້ງໜ້າດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາບຸກຄົນດີເດັ່ນ, ບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດປະຊາຊົນ
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